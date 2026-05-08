Tai nghe Enco Clip2 và Enco Air5 Pro: Nâng tầm âm thanh cùng thiết kế thời thượng

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt đặc biệt “Finding Hội An”, OPPO chính thức giới thiệu sản phẩm tai nghe mới nhất gồm Enco Clip2 và Enco Air5 Pro, mang đến những lựa chọn âm thanh thông minh đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Enco Clip2

Enco Clip2 được giới thiệu với hai phiên bản màu sắc vàng và xám với thiết kế kẹp tai nguyên khối được OPPO ứng dụng lần đầu trên dòng tai nghe dạng open-ear. Thông qua quy trình hoàn thiện liền mạch trên nhiều chất liệu khác nhau, Enco Clip2 sở hữu diện mạo thống nhất, tinh gọn và cao cấp.

Đặt sự thoải mái và trải nghiệm sử dụng lên hàng đầu, Enco Clip2 mang lại cảm giác đeo chắc chắn nhưng vẫn nhẹ nhàng, không vướng víu. Với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 5.2g mỗi bên, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng liên tục trong thời gian dài mà không thấy khó chịu. Phần lõi kẹp sử dụng khung vật liệu Ni-Ti đàn hồi và khả năng nhớ hình dạng, cho phép cấu trúc tai nghe thích ứng tự nhiên với nhiều khuôn tai khác nhau, đồng thời duy trì độ bền và sự ổn định trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh vẻ ngoài thời trang và cảm giác đeo thoải mái, Enco Clip2 còn được trang bị hệ thống cấu hình âm thanh đẳng cấp hiếm có trên các dòng tai nghe dạng kẹp, được thiết kế chuyên biệt để tái tạo chất âm trong trẻo và cân bằng.

Thiết bị sở hữu hệ thống màng loa động kép đồng trục 9mm và 11mm, kết hợp cùng hai bộ DAC độc lập cho từng dải âm. Cấu trúc này cho phép tai nghe tách bạch tần số chính xác hơn, tái tạo dải trầm sâu và kiểm soát tốt, đồng thời giữ được dải cao mượt mà, tự nhiên để tạo nên trải nghiệm nghe có chiều sâu.

OPPO đã hợp tác chuyên sâu cùng Dynaudio, thương hiệu âm thanh cao cấp từ Đan Mạch để tinh chỉnh chất lượng cho Enco Clip2. Thông qua bộ lọc âm thanh độc quyền Dynaudio Signature được các kỹ sư dày dạn kinh nghiệm hiệu chỉnh, thiết bị tái tạo chân thực độ sắc nét và sự chính xác của từng nốt nhạc, mang lại cảm giác sống động như đang thưởng thức một buổi hòa nhạc trực tiếp.

Enco Clip2 được thiết kế để nâng cao sự riêng tư và tính tiện dụng trong nhiều tình huống sử dụng hằng ngày. Công nghệ Dipole Sound Field giúp giảm hiện tượng rò rỉ âm thanh, hỗ trợ người dùng nghe nội dung cá nhân kín đáo hơn khi ở không gian chung. Bên cạnh đó, tính năng đàm thoại truyền âm qua xương kết hợp micro khuếch đại giọng nói dẫn truyền qua xương và thuật toán giảm ồn AI, giúp cuộc gọi duy trì độ rõ ràng và ổn định ngay cả trong môi trường nhiều tạp âm.

Enco Air5 Pro

Được phát triển để giảm thiểu tiếng ồn xung quanh, Enco Air5 Pro giúp người dùng tập trung trong những không gian đông đúc và nhiều tạp âm. Sản phẩm sử dụng hệ thống ANC kép, kết hợp ba micro nhận diện tiếng ồn trên mỗi bên tai nghe, mang đến khả năng khử ồn giọng nói chuẩn flagship với mức khử ồn chủ động 55dB trên dải tần siêu rộng 5.000Hz.

Nhằm nâng cao hiệu quả khử ồn, công nghệ ANC thích ứng theo thời gian thực sẽ tự động tinh chỉnh mức độ khử ồn dựa trên môi trường xung quanh và độ vừa vặn khi đeo, tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa không gian tĩnh lặng và sự thoải mái. Nhờ khả năng tính toán độ chính xác cao, mỗi âm thanh đều được khớp với một biểu đồ giảm nhiễu tối ưu, từ đó khắc phục triệt để tình trạng tạo áp lực lớn lên tai hoặc hiệu suất kém do chênh lệch giữa mức độ khử ồn và tiếng ồn thực tế.

Với công nghệ Cuộc gọi rõ nét AI 3 Micro trên mỗi bên tai nghe, Enco Air5 Pro giúp giọng nói duy trì độ rõ ràng ngay cả trong môi trường ồn ào. Trong cấu trúc ba micro, hai micro bên ngoài có nhiệm vụ nhận diện và khóa vào giọng nói, đồng thời giảm thiểu tạp âm xung quanh. Micro trong tai tiếp tục thu tín hiệu giọng nói sạch hơn từ ống tai để xử lý phần nhiễu còn lại.

Enco Air5 Pro mang đến chất âm sống động với màng loa phủ titanium 12mm, kết hợp thiết kế biên độ lớn và độ động cao giúp tăng biên độ dao động tối đa lên 100% so với thế hệ trước. Nhờ đó, tai nghe tái tạo dải bass chắc, có lực, dải trung dày hơn và dải cao trong trẻo, phù hợp với nhiều thể loại nhạc từ pop, rock đến cổ điển và điện tử…

Enco Air5 Pro mang đến tổng thời lượng phát nhạc lên đến 54 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc, đáp ứng nhu cầu làm việc, di chuyển hoặc du lịch cuối tuần. Đặc biệt, chỉ với 10 phút sạc nhanh, thiết bị có thể cung cấp đến 13 giờ phát nhạc…

BÌNH LÂM