Lenovo mở bán Idea Tab mới tích hợp AI cùng phiên bản FIFA World Cup 26

Lenovo đã ra mắt hai mẫu tablet mới thuộc dòng Idea Tab, Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 và Lenovo Idea Tab FIFA World Cup 26 Edition, được thiết kế nhằm nâng tầm trải nghiệm học tập và giải trí hằng ngày, bộ đôi sản phẩm kết hợp hiệu năng thế hệ mới, các tính năng Lenovo AI…

Idea Tab Pro Gen 2 hướng tới học sinh, sinh viên đang tìm kiếm công cụ hiện đại để nâng cao trải nghiệm học tập, nghiên cứu thông minh hơn. Thiết bị kết hợp hiệu năng mạnh mẽ, các tính năng AI thông minh và thiết kế tối ưu cho môi trường giáo dục hiện đại.

Sử dụng nền tảng di động Snapdragon 8s Gen 4 cùng bộ giải pháp Lenovo AI, Idea Tab Pro Gen 2 đưa AI vào quy trình học tập, giúp mọi tác vụ trở nên liền mạch và hiệu quả. Tính năng Smarter Reader, khi kết hợp với bút Lenovo Tab Pen Plus, cho phép người dùng đánh dấu nội dung để tạo bản tóm tắt và chú giải, đồng thời tự động đồng bộ các phần đã chọn vào Lenovo Notepad, nơi Lenovo AI Notes tiếp tục sắp xếp ý chính và đảm bảo mạch ghi chép không bị gián đoạn.

Thêm vào đó, tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực giúp ghi lại bài giảng và hội thoại một cách chính xác, đảm bảo mọi thông tin quan trọng đều được lưu trữ và dễ dàng xem lại…

Sản phẩm này còn là thiết bị giải trí ấn tượng với màn hình 13” 3.5K PureSight Pro hỗ trợ Dolby Vision, kết hợp hệ thống bốn loa JBL được tinh chỉnh bởi Dolby Atmos, mang lại hình ảnh sống động và âm thanh chân thực.

Với phiên bản màu xám thanh lịch (Luna Grey), độ mỏng chỉ 6,20mm, trọng lượng dưới 600g, viên pin 10.200 mAh cho thời lượng sử dụng cả ngày và hỗ trợ sạc nhanh 45W, mẫu tablet này sẽ là bạn đồng hành linh hoạt và hoàn hảo.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 đã có mặt trên thị trường với mức giá khởi điểm từ 15.990.000 đồng, tặng kèm chuột Lenovo Bluetooth 350 trị giá 390.000 đồng.

Idea Tab FIFA World Cup 26 Edition là sản phẩm chào đón giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 với sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng mạnh mẽ, khả năng cá nhân hóa và các tính năng thông minh phục vụ nhu cầu hằng ngày. Mỗi thiết bị đi kèm bộ sticker FIFA World Cup 26 độc quyền, cho phép người hâm mộ tùy biến tablet theo phong cách cá nhân và thể hiện niềm đam mê với bộ môn túc cầu ngay trên thiết bị lẫn trong không gian cá nhân.

Tính năng Circle to Search with Google mang đến cách khám phá nội dung trực quan hơn: người dùng chỉ cần khoanh tròn văn bản, hình ảnh hoặc video để nhận kết quả tìm kiếm hoặc bản dịch tức thì mà không cần chuyển đổi ứng dụng để đảm bảo thao tác và trải nghiệm liền mạch hơn khi đang lướt web, học tập hay giải trí.

Bên cạnh đó, công nghệ TurboSystem của Lenovo tiếp tục nâng tầm trải nghiệm với độ phản hồi nhanh hơn, khả năng đa nhiệm mượt mà và tốc độ mở ứng dụng tăng đến 19%. Màn hình 11” 2.5K tần số quét 90Hz, kết hợp hệ thống bốn loa Dolby Atmos®, mang lại hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động.

Bộ vi xử lý MediaTek tám nhân cho hiệu năng mạnh hơn tới 70% so với thế hệ trước, trong khi viên pin 7.040 mAh đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng cả ngày. Tùy chọn kết nối 5G giúp truy cập nội dung nhanh chóng ngay cả khi không có Wi‑Fi.

Thiết bị hỗ trợ hệ sinh thái phụ kiện toàn diện, bao gồm bàn phím Pogo pin Folio Keyboard cho khả năng nhập liệu nhanh chóng, bút Lenovo Tab Pen hay tùy chọn Tab Pen Plus cho trải nghiệm viết vẽ chính xác, cùng ốp bảo vệ folio giúp tăng độ bền và linh hoạt trong việc sử dụng.

Idea Tab FIFA World Cup 26 Edition sẽ được mở bán trong tháng 5-2026 với giá từ 7.390.000 đồng, kèm theo chuột Lenovo phiên bản FIFA Edition đặc biệt trị giá 600.000 đồng.

BÌNH LÂM