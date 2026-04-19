Gần 1.500 học sinh tham gia Vòng loại quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới

Sáng 19-4, gần 1.500 học sinh, sinh viên từ các trường trên cả nước bước vào vòng loại quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới (MOS World Championship) 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp IIG Việt Nam tổ chức.

Đại diện ban tổ chức động viên thí sinh trước giờ thi

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết, việc tổ chức những sân chơi về tin học là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực số, khơi dậy tư duy sáng tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho đất nước trong thời kỳ mới.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của nâng cao năng lực số, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, sinh viên

"Nhiệm vụ xây dựng một thế hệ thanh niên có tri thức, kỹ năng, tư duy số, năng lực sáng tạo, khả năng thích ứng cao không chỉ là mục tiêu lâu dài mà còn là nhiệm vụ cấp bách, mang tính quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Vòng loại quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới, diễn ra sáng 19-4 tại Hà Nội

Năm nay, cuộc thi tiếp tục tích hợp các nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) vào bài thi, hướng đến mục tiêu phát triển năng lực số, nâng cao khả năng ứng dụng AI hiệu quả trong học tập và công việc của người học.

Thí sinh tranh tài ở các nội dung gồm: Microsoft Word, Excel, PowerPoint (phiên bản 2019 và Microsoft 365 Apps), tại ba khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Kết thúc các vòng thi quốc gia, 6 thí sinh xuất sắc nhất ở các nội dung sẽ đại diện Việt Nam tham dự Vòng chung kết thế giới tại Hoa Kỳ, tranh tài cùng thí sinh đến từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới (MOS World Championship) do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010. Trên thế giới, Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng do Tập đoàn Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002. Cuộc thi được tổ chức hàng năm dành cho đối tượng học sinh, sinh viên độ tuổi từ 13-22. Tổng thành tích của Đội tuyển Việt Nam tại Vòng chung kết thế giới tính đến năm 2025 gồm: 5 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 14 Huy chương Đồng và nhiều vị trí thuộc top 10 thế giới. Riêng mùa giải 2025, Việt Nam đã xuất sắc lọt vào top 5 đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Tin liên quan Thí sinh tranh tài sôi nổi tại Vòng loại quốc gia Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới

THU TÂM