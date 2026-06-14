Muôn kiểu ứng phó với “học kỳ thứ ba”

Từ đầu tháng 6, học sinh cả nước chính thức bước vào kỳ nghỉ hè - khoảng thời gian được nhiều người ví von là “học kỳ thứ ba”, “học kỳ tại gia”… Trong khi phụ huynh vẫn phải đi làm, không phải trường học chính khóa nào cũng mở cửa dạy học trong dịp hè, vậy nên gửi con ở đâu là bài toán nan giải đối với nhiều gia đình.

Đau đầu chi phí học hè

Từ giữa tháng 5, chị Cẩm Tiên (nhà ở phường An Nhơn, TPHCM) dành nhiều thời gian tìm hiểu các khóa hè do các trung tâm Anh ngữ tổ chức. Từ các khóa học tiếng Anh đến giáo dục STEM, luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, người mẹ trẻ tìm hiểu rất kỹ chương trình học, thời gian học và học phí.

“Tôi thấy chương trình và thời gian học nhiều nơi giống nhau, song học phí chênh lệch từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng/khóa học kéo dài 8 tuần. So với hè năm ngoái, học phí năm nay ở các nơi đều tăng nhẹ, ưu đãi dành cho gia đình có từ hai anh, chị em trở lên cùng đăng ký học chỉ giảm từ 5%-10%, nên gánh nặng chi phí vẫn khiến phụ huynh phải cân nhắc”, chị Cẩm Tiên cho biết.

Trẻ tham gia nhiều hoạt động vui chơi, phát triển năng khiếu trong dịp hè. Ảnh: THU TÂM

Lựa chọn phân khúc học phí “mềm” hơn, anh Trung Dũng (nhà ở phường Bình Lợi Trung, TPHCM) lại đau đầu vì các khóa hè dạng này không giữ con ở trường cả ngày, phụ huynh phải sắp xếp thời gian đưa đón và lo bữa ăn trưa cho con.

Anh Trung Dũng chia sẻ, học phí khóa hè do các trung tâm cung ứng dịch vụ công phường, xã (tên gọi mới của nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa - thể thao quận, huyện trước đây) chỉ dao động từ vài trăm ngàn đồng đến 2-3 triệu đồng/tháng. Đây là khoản chi phí phù hợp túi tiền của nhiều gia đình, tuy nhiên, điểm hạn chế của các khóa học này là đăng ký theo môn năng khiếu (như cầu lông, cờ vua, bóng bàn, nhảy hiện đại…), không tổ chức ăn bán trú, lịch học phân bổ từ 3-4 buổi/tuần nên sẽ có ngày trẻ phải ở nhà.

“Tôi liên hệ trung tâm cung ứng dịch vụ công của các phường gần nhà đều không có khóa học bán trú. Còn nơi tổ chức bán trú lại quá xa nhà, bất tiện trong việc đưa đón”, anh Trung Dũng cho hay.

Cẩn trọng với khóa hè tự phát

Ngoài các khóa hè do trung tâm Anh ngữ, trung tâm kỹ năng sống và trung tâm cung ứng dịch vụ công tại các phường, xã tổ chức, mùa hè năm nay còn ghi nhận sự nở rộ của các lớp giữ trẻ do cá nhân hoặc hộ gia đình đứng ra tổ chức. Mô hình này chủ yếu xuất hiện tại khu vực gần các khu chế xuất, khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh là công nhân, người lao động phải làm việc theo ca kíp.

Đây là hình thức gửi con được gia đình anh Vũ Sơn (ngụ phường Linh Xuân, TPHCM) lựa chọn trong ba tháng hè. Anh cho biết, hộ giữ trẻ nằm trong khu nhà trọ của gia đình, thời gian giữ trẻ linh động theo giờ tăng ca của phụ huynh, phí giữ trẻ gồm cả tiền ăn chỉ 3 triệu đồng/trẻ/tháng.

Theo anh, đây là lựa chọn “bất khả kháng” vì người giữ trẻ không qua trường lớp sư phạm, nơi giữ trẻ là phòng trọ chật hẹp. Tuy nhiên, do thời gian giữ linh hoạt, phí giữ trẻ “mềm” hơn so với gửi con ở các nhóm lớp tư thục, phù hợp thu nhập của công nhân nên được nhiều gia đình trong khu trọ lựa chọn.

Trẻ tập chơi cờ, phát triển năng khiếu trong dịp hè

Tương tự, trên các diễn đàn, hội nhóm của các khu chung cư, hình thức một hộ gia đình đứng ra mở lớp nhận giữ trẻ của các hộ dân lân cận được nhiều người lựa chọn. Phí giữ trẻ của hình thức “học hè tại gia” này chênh lệch giữa các khu vực, do phụ thuộc mặt bằng thu nhập của người dân trong khu dân cư.

Điểm tiện lợi là phụ huynh không mất thời gian đưa đón, người giữ trẻ là hàng xóm gần nhà, có thể khai thác các tiện ích trong khu dân cư như hồ bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng của chung cư… Tuy nhiên, hạn chế của hình thức giữ trẻ này là không có chương trình học cụ thể, yếu tố an toàn dựa trên sự tin tưởng giữa người gửi và người nhận giữ trẻ. Do đó, nếu lựa chọn hình thức gửi con này, phụ huynh cần trao đổi kỹ lưỡng với người nhận giữ trẻ về các sinh hoạt trong ngày, chất lượng bữa ăn của trẻ, phòng tránh rủi ro hoặc mâu thuẫn phát sinh trong quá trình gửi con.

“Đối với trẻ chuyển cấp từ bậc mầm non lên tiểu học, mùa hè là cơ hội quý giá giúp trẻ làm quen với kỹ năng tự phục vụ để tránh bỡ ngỡ khi lên bậc học cao hơn. Phụ huynh cần hỗ trợ con phát triển đồng thời cả 3 yếu tố (gồm thể lực, trí lực và tâm lực) để có hành trang tốt nhất khi bước vào năm học mới”, TS Phạm Thị Thúy, Giảng viên Học viện Chính trị Khu vực II, nêu ý kiến.

THU TÂM