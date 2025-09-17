Petrolimex Sài Gòn trao tặng 5 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đối tác, khách hàng thân thiết.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến lãnh đạo các cấp, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cùng các đối tác, khách hàng đã đồng hành cùng công ty trong suốt 50 năm qua. Ông khẳng định quyết tâm đưa Petrolimex Sài Gòn tiếp tục giữ vai trò tiên phong của ngành xăng dầu, tích cực chuyển đổi số, phát triển năng lượng sạch, đồng hành xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Nhân dịp này, Petrolimex Sài Gòn đã trao tặng 5 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Trải qua nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Petrolimex Sài Gòn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vai trò chủ lực trong cung ứng xăng dầu, đóng góp hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách mỗi năm. Năm 2024, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đạt sản lượng 6,4 triệu m³/tấn – cao nhất cả nước, khẳng định vị thế là tổng kho hiện đại, quy mô lớn hàng đầu Việt Nam.
Công ty không ngừng mở rộng hệ thống bán lẻ, dẫn đầu thị phần tại TPHCM, tiên phong cung cấp các sản phẩm năng lượng sạch như xăng sinh học E10, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).
Song song đó, Petrolimex Sài Gòn chú trọng nâng cao đời sống người lao động, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện nhiều hoạt động xã hội thiết thực như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa, cấp học bổng, hỗ trợ trẻ mồ côi sau đại dịch Covid-19...
Với những thành tích nổi bật, tập thể công ty được trao Huân chương Lao động hạng Nhất; Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, Cờ truyền thống của Chính phủ và UBND TPHCM.