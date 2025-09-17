Petrolimex Sài Gòn trao tặng 5 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM

Ngày 17-9, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Sài Gòn (Petrolimex Sài Gòn) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (17-9-1975 – 17-9-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng vì những đóng góp xuất sắc trong suốt chặng đường phát triển.

Nhân viên nạp xăng vào bồn chứa tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đối tác, khách hàng thân thiết.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Phạm Văn Thanh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức "Rạng ngời Petrolimex Sài Gòn"

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến lãnh đạo các cấp, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cùng các đối tác, khách hàng đã đồng hành cùng công ty trong suốt 50 năm qua. Ông khẳng định quyết tâm đưa Petrolimex Sài Gòn tiếp tục giữ vai trò tiên phong của ngành xăng dầu, tích cực chuyển đổi số, phát triển năng lượng sạch, đồng hành xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Võ Văn Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Nhân dịp này, Petrolimex Sài Gòn đã trao tặng 5 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch thường trực UB MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh đại diện Quỹ Vì người nghèo TPHCM nhận biểu trưng trao tặng 5 tỷ đồng từ ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Trải qua nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Petrolimex Sài Gòn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vai trò chủ lực trong cung ứng xăng dầu, đóng góp hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách mỗi năm. Năm 2024, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đạt sản lượng 6,4 triệu m³/tấn – cao nhất cả nước, khẳng định vị thế là tổng kho hiện đại, quy mô lớn hàng đầu Việt Nam.

Công ty không ngừng mở rộng hệ thống bán lẻ, dẫn đầu thị phần tại TPHCM, tiên phong cung cấp các sản phẩm năng lượng sạch như xăng sinh học E10, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Song song đó, Petrolimex Sài Gòn chú trọng nâng cao đời sống người lao động, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện nhiều hoạt động xã hội thiết thực như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa, cấp học bổng, hỗ trợ trẻ mồ côi sau đại dịch Covid-19...

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Petrolimex Sài Gòn

Với những thành tích nổi bật, tập thể công ty được trao Huân chương Lao động hạng Nhất; Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, Cờ truyền thống của Chính phủ và UBND TPHCM.

THI HỒNG