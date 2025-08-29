Xã hội

Người dân có hoàn cảnh khó khăn có thể tới Trung tâm An sinh phường để được hỗ trợ

Phường Tân Mỹ (TPHCM) ra mắt trung tâm hỗ trợ khẩn cấp cho người khó khăn

Trung tâm An sinh xã hội phường Tân Mỹ sẽ trực tiếp giải quyết nhanh các tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, tai nạn...

Ngày 29-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ (TPHCM) ra mắt Trung tâm An sinh xã hội phường.

Bà Trịnh Thị Hơn, 73 tuổi, ngụ khu phố 3 vui mừng khi nhận được phần quà được Trung tâm An sinh xã hội gửi tặng. Gấp gọn chiếc phong bì cất vào túi áo, bà bảo, số tiền này sẽ mua một ít thuốc phòng khi nhức đầu.

Bà Trịnh Thị Hơn vui mừng nhận quà từ Trung tâm An sinh xã hội

Bà Hơn là hộ neo đơn, không chồng, không con, sống nhờ trợ cấp xã hội, tình thương của bà con xóm giềng và các chương trình chăm lo của địa phương.

“Giờ có trung tâm này rồi, các cô ở khu phố nói có khó khăn gì khẩn cấp, có thể lên đây nhờ hỗ trợ. Tôi an tâm lắm”, bà Hơn xúc động.

Trung tâm An sinh xã hội được đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường

Bà Phạm Thị Thúy Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ cho biết, Trung tâm An sinh xã hội phường đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường (số 4, đường số 4, phường Tân Mỹ). Đây sẽ là đầu mối tiếp nhận, quản lý và điều phối nguồn lực an sinh; kịp thời hỗ trợ những trường hợp khẩn cấp, chăm lo người yếu thế, trẻ mồ côi...

Đặc biệt, trung tâm sẽ trực tiếp giải quyết nhanh các tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, tai nạn…; chăm lo lâu dài cho người yếu thế, trẻ em mồ côi, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, để các em có thêm cơ hội vươn lên, hòa nhập và phát triển.

Trung tâm còn là nơi gắn kết sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức thành viên của MTTQ, doanh nghiệp, mạnh thường quân và bà con nhân dân, cùng chung tay xây dựng công tác an sinh bền vững, lâu dài cho nhân dân.

Mạnh thường quân tặng quà người dân khó khăn trong lễ ra mắt Trung tâm An sinh xã hội phường Tân Mỹ

Tại lễ ra mắt, Bí thư Đảng ủy phường Tân Mỹ Trần Chí Dũng cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra chỉ tiêu chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, trong đó có giải pháp thành lập Trung tâm An sinh xã hội.

Ngay khi đại hội kết thúc, phường nhanh chóng triển khai thực hiện, cho thấy sự khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống.

“Đây là bước kích hoạt đầu tiên để các giải pháp đề ra tiếp tục được thực hiện trong thời gian sớm nhất”, ông Trần Chí Dũng nói.

Tại lễ ra mắt, Trung tâm An sinh xã hội phường đã trao tặng 50 phần quà cho các hộ cận nghèo trên địa bàn phường, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

