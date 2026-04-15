Gần 5 tỷ USD xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, một trong những dự án hạ tầng hàng hải quy mô lớn, mang tính chiến lược của khu vực phía Nam.

Theo đó, nhà đầu tư là liên danh gồm Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. (thành viên của hãng tàu MSC). Trong cơ cấu góp vốn, Terminal Investment Limited Holding S.A. chiếm 49%, VIMC chiếm 36% và Cảng Sài Gòn chiếm 15%. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 128.872 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD). Quy mô dự án khoảng 571ha, tổng chiều dài cầu cảng chính dự kiến 7,5km, hướng đến xây dựng cảng trung chuyển container quốc tế kết hợp dịch vụ logistics.

Theo kế hoạch, công suất thiết kế đến năm 2030 đạt khoảng 4,8 triệu TEU và tăng lên 16,9 triệu TEU vào năm 2047. Giai đoạn 1 (đến năm 2030) sẽ hoàn thành tối thiểu 2 cầu cảng, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 tấn. Giai đoạn 2 tiếp tục hoàn thiện toàn bộ dự án trong vòng 20 năm kể từ khi được bàn giao mặt bằng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. UBND TPHCM yêu cầu nhà đầu tư không được chuyển nhượng trong 10 năm đầu, đồng thời phải đảm bảo giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong giai đoạn này.

Theo kế hoạch, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đang được chuẩn bị khởi động, công bố đối tác chiến lược và dự kiến tổ chức lễ động thổ vào dịp 30-4. Đây là một trong 3 dự án cảng biển trọng điểm của TPHCM triển khai trong dịp này. Song song đó, dự án Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (giai đoạn 2) với tổng vốn hơn 8.361 tỷ đồng dự kiến động thổ ngày 17-4, bổ sung các hạng mục cầu cảng và bến sà lan. Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) cũng sẽ khởi công trước ngày 30-4, với quy mô 351,2ha, tổng vốn khoảng 14.867 tỷ đồng.

QUỐC HÙNG