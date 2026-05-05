Đồng Nai rà soát toàn diện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Chiều 5-5, UBND TP Đồng Nai ban hành văn bản về việc khẩn trương triển khai giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Các phương tiện thi công tại dự án nâng cấp, mở rộng đường 25B kết nối sân bay Long Thành

Theo đó, UBND TP Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì làm việc trực tiếp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất, các ban quản lý dự án khu vực và các chủ đầu tư để rà soát toàn diện tình hình triển khai, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Các đơn vị tập trung kiểm tra, đánh giá cụ thể tiến độ từng dự án; tổng hợp danh sách các dự án đang tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”; xác định rõ khối lượng thực hiện, giá trị đã giải ngân và giá trị đăng ký giải ngân theo từng ngày, từng tuần.

Dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang dần hoàn thành

UBND TP Đồng Nai yêu cầu quá trình rà soát phải đánh giá hiệu quả đầu tư, hiệu quả khai thác sau đầu tư; kiên quyết đề xuất xử lý các dự án chậm tiến độ, đội vốn, hiệu quả thấp, không phát huy giá trị sử dụng hoặc không bảo đảm khả năng hoàn thành theo kế hoạch được giao.

Đồng thời, các đơn vị rà soát, loại bỏ các dự án kém hiệu quả, chưa thực sự cần thiết, không cấp bách hoặc không còn tính khả thi.

Các đơn vị thi công đoạn tuyến ngã 3 Nhơn Trạch, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường 25B qua địa bàn phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai kết nối sân bay Long Thành

Đối với dự án xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng, còn gọi là cầu Đồng Nai 2, UBND TP Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá lại tổng mức đầu tư từng dự án trong bối cảnh giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, chi phí nhân công, ca máy và thiết bị thi công có nhiều biến động.

XUÂN TRUNG

