Gần 500 container chè Việt Nam bị kẹt tại Pakistan được tái xuất

Sau thời gian dài bị ách tắc tại cảng Karachi do không thể quá cảnh sang Afghanistan, gần 500 container chè của Việt Nam đã được cơ quan chức năng Pakistan chấp thuận cho tái xuất sang thị trường khác.

Cảng Karachi (Pakistan). Ảnh: REUTERS

Ngày 31-12, thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công thương) cho biết, Bộ Thương mại Pakistan đã có văn bản chính thức cho phép các container chè của Việt Nam đang bị kẹt tại cảng Karachi (Pakistan) được tái xuất sang các cảng biển khác, theo đề nghị của doanh nghiệp hoặc các đơn vị logistics liên quan.

Trước đó, do căng thẳng, xung đột tại khu vực biên giới, Pakistan tạm dừng quá cảnh hàng hóa sang Afghanistan, khiến gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam không thể tiếp tục hành trình xuất khẩu và bị lưu giữ kéo dài tại cảng Karachi. Hiệp hội Chè Việt Nam cùng các doanh nghiệp xuất khẩu đã có văn bản đề nghị Bộ Công thương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.

Trên cơ sở đó, Bộ Công thương đã chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Pakistan phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị có biện pháp xử lý linh hoạt đối với các lô hàng chè của Việt Nam. Đồng thời, Bộ Công thương cũng gửi công hàm tới Bộ Thương mại Pakistan, đề nghị xem xét cơ chế đặc thù, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tái xuất số container hàng hóa bị ách tắc sang thị trường thứ 3.

Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, việc Bộ Thương mại Pakistan chấp thuận miễn trừ các quy định hiện hành liên quan đến quá cảnh hàng hóa là cơ sở để doanh nghiệp Việt Nam sớm xử lý lượng hàng tồn tại cảng, giảm thiệt hại phát sinh.

Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát quá trình tái xuất, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Pakistan để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Tin liên quan Gần 500 container chè Việt Nam ách tắc tại cảng Karachi, Pakistan

PHÚC HẬU