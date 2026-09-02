Gia tăng nội lực mềm cho kinh tế

Thay vì chờ nhà đầu tư tìm đến, TPHCM đang chủ động tiếp cận các trung tâm tài chính, công nghệ và thị trường lớn để tìm đúng đối tác cho những dự án chiến lược. Cùng với mạng lưới quan hệ quốc tế ngày càng rộng, ngoại giao kinh tế đang chuyển từ xúc tiến sang huy động vốn, công nghệ, tri thức và thị trường, tạo thêm “nội lực mềm” cho tăng trưởng thành phố.

Chủ động đi tìm nguồn lực

Vừa qua, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh dẫn đầu đến Hoa Kỳ đã “đặt hàng” gần 20 doanh nghiệp công nghệ, trong đó có các tập đoàn Intel, NVIDIA, Qualcomm, Marvell Technology, Công ty Axon Enterprise..., tham gia xây dựng hệ sinh thái cho Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược.



Đích đến của trung tâm là thu hút vốn cùng các nguồn lực chiến lược trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, R&D (nghiên cứu và phát triển), nhân lực chất lượng cao và liên kết giữa tập đoàn công nghệ với trường đại học, trung tâm nghiên cứu. Thay vì giới thiệu thành phố “có gì” rồi chờ lựa chọn, TPHCM xác định những mắt xích còn thiếu để tìm đúng đối tác.

Đến nay, TPHCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 88 địa phương nước ngoài và gần 20 tổ chức đối tác quốc tế. Khi mạng lưới ngày càng rộng, mở thêm quan hệ, yêu cầu đặt ra là phải chuyển các cuộc tiếp xúc, thỏa thuận và đối tác thành nguồn lực phát triển.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng trở thành động lực trực tiếp cho phát triển. Trong các cuộc tiếp xúc gần đây với đối tác từ Catalonia, Australia…, thành phố đã xác lập yêu cầu bố trí đầu mối theo dõi, hỗ trợ để các đề xuất sớm được hiện thực hóa.

Đối ngoại vì vậy đang dịch chuyển từ mở rộng quan hệ sang tạo kết quả kinh tế cụ thể. Đơn cử, Tập đoàn Marvell Technology tiếp tục trao đổi về mở rộng hoạt động thiết kế chip, R&D, đào tạo nhân lực vi mạch và khả năng tham gia Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược; Tập đoàn Qualcomm bày tỏ quan tâm đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM, mở hướng hợp tác về hạ tầng số, fintech và đổi mới sáng tạo...

Dòng vốn đầu tư cũng phần nào phản ánh khả năng huy động nguồn lực. Trong 7 tháng năm 2026, TPHCM thu hút hơn 9,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng mạnh so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá trị của ngoại giao kinh tế không nằm ở lượng vốn thu hút, mà ở khả năng biến mạng lưới quan hệ quốc tế thành nguồn lực lâu dài cho tăng trưởng.

Biến thành nguồn lực

Theo ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR), khi mạng lưới quan hệ đã đủ rộng, bài toán đặt ra là chuyển thành nguồn lực, lợi thế kinh tế. Tinh thần này sẽ được tiếp tục tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra vào tháng 10-2026 để kết nối hàng trăm tập đoàn, chuyên gia, quỹ đầu tư quốc tế với những chiến lược cụ thể của TPHCM.

Cùng quan điểm, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho rằng với 17 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết đang được thực thi đã mở rộng không gian thị trường cho doanh nghiệp; đưa nhà mua hàng quốc tế gặp trực tiếp nguồn cung trong nước, rút ngắn khoảng cách từ hội nhập đến thị trường và đơn hàng.

Tuy nhiên, Chuyên gia kinh tế - TS Cấn Văn Lực lưu ý, chủ động tìm ngoại lực phải đi cùng nâng cao năng lực hấp thụ. Ngoại lực càng lớn, yêu cầu đối với nội lực càng cao. Nếu được hấp thụ tốt, trung tâm R&D sẽ mang theo công nghệ và nhân lực; tập đoàn lớn mở cơ hội cho doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng; thị trường mới chuyển thành đơn hàng và năng lực sản xuất. Đó là vòng chuyển hóa để nguồn lực bên ngoài trở thành “nội lực mềm” của nền kinh tế.

ÁI VÂN