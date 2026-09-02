Người dân phấn khởi đón tuyến đường mới ven rạch Xuyên Tâm

Rạch Xuyên Tâm dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2027. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đây là hạng mục thuộc dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng và chỉnh trang đô thị rạch Xuyên Tâm, khởi công ngày 21-5-2025.

Có mặt tại khu vực thông xe, nhiều người dân bày tỏ phấn khởi khi tuyến đường dần hình thành diện mạo khang trang, sạch sẽ, việc đi lại thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, ngụ đường Đặng Thùy Trâm, cho biết trong thời gian thi công, người dân gặp nhiều bất tiện do đường xuống cấp, bụi bặm, lầy lội. “Nay đường rộng rãi, sạch sẽ hơn nên việc đi lại thuận tiện hơn nhiều”, ông Tâm chia sẻ.

Sáng nay đưa vào phục vụ người dân đoạn tuyến dài khoảng 1,4km bên trái tuyến thuộc phường An Nhơn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị TPHCM, tính đến ngày 2-9, tại gói thầu XL-03, hạng mục xử lý nền đã hoàn thành; kè đạt khoảng 90%, thu gom nước thải 97%, đường giao thông 70%, hào kỹ thuật 75%. Các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2026.

Các hạng mục còn lại của gói thầu XL-03 gồm nạo vét lòng kênh, cây xanh, chiếu sáng, hào kỹ thuật, lan can và đường giao thông bờ phải thuộc phường Bình Lợi Trung, dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2026 và đưa toàn bộ gói thầu vào sử dụng trong năm 2026.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Gói thầu XL-02, đoạn từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, gồm rạch Bình Lợi và rạch Bình Triệu, hiện tổ chức 13 mũi thi công, tập trung xử lý nền, đóng cọc, thi công tường kè, sàn giảm tải và tạo mặt bằng. Khối lượng thực hiện đạt khoảng 10%.

Gói thầu XL-01, đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, gồm rạch Cầu Sơn, hiện thi công tại 4 vị trí, đồng thời chuẩn bị cấu kiện, thiết bị để xử lý nền và thi công cừ. Khối lượng thực hiện đạt khoảng 5%.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Về giải phóng mặt bằng, toàn dự án có 2.190 trường hợp bị ảnh hưởng. Phường An Nhơn đã bàn giao 138/138 trường hợp; Gia Định 869 trường hợp; Bình Thạnh 872 trường hợp; Bình Lợi Trung bàn giao 287/311 trường hợp, đạt 92%.

Ban Quản lý dự án cho biết tiến độ vẫn gặp khó khăn do một số khu vực sau di dời còn xà bần, móng, cọc cừ phải xử lý. Tại khu dân cư Thương mại Bình Hòa, phường Bình Lợi Trung, còn 24/39 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, việc vận chuyển thiết bị, vật tư cũng bị ảnh hưởng do một số tuyến đường hạn chế phương tiện, tải trọng; hạ tầng kỹ thuật tại một số vị trí chưa di dời xong.

Cuối năm nay thông xe toàn bộ hai bên đường ven rạch. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, Ban Quản lý dự án đang xây dựng phương án rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình rạch Xuyên Tâm trong tháng 12-2027.

QUỐC HÙNG