Gần 500 nhân viên ngành cấp nước tham gia hiến máu

Công đoàn và Đoàn Thanh niên SAWACO vừa tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026, với chủ đề “Một giọt máu - Triệu tấm lòng”.

Ngày hội thu hút gần 500 đoàn viên, người lao động từ các đơn vị trực thuộc SAWACO tình nguyện tham gia hiến máu. Trước khi hiến máu, các tình nguyện viên hiến máu đã được khám sức khỏe và tư vấn miễn phí.

Theo Chủ tịch Công đoàn SAWACO Huỳnh Đức Thành, ngày hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái - truyền thống sẻ chia tốt đẹp của mỗi nhân viên SAWACO. Đây cũng là hoạt động hàng năm được Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức (2 lần mỗi năm) và phổ biến đến các đơn vị.

Dịp này, ban tổ chức cũng phối hợp các đơn vị phúc lợi mang đến gian hàng phúc lợi đoàn viên với nhiều sản phẩm tiêu dùng, quà lưu niệm hấp dẫn cho người tham gia.

ĐINH BÍCH