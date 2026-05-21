Lan tỏa những giá trị đẹp

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), nhiều tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) được biểu dương với thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những tấm gương tiêu biểu luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.

Sự ghi nhận này cho thấy những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động ngành cấp nước thành phố trong việc đưa phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành hành động cụ thể, thiết thực trong công việc hàng ngày. Từ thực tiễn công tác, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được hình thành trong toàn hệ thống SAWACO, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ khách hàng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngành nước ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Một trong những tập thể tiêu biểu được tuyên dương là Chi bộ văn phòng SAWACO. Đơn vị đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình như văn phòng số, chữ ký số, phòng họp không giấy, số hóa hồ sơ tài liệu, phần mềm quản lý tài liệu điện tử, quản lý địa chỉ nhà đất… và đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Trong khi đó, Đảng bộ Nhà máy nước Thủ Đức tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục và đạt quy chuẩn chất lượng cho thành phố. Từ năm 2025 đến nay, đơn vị giữ vững vị thế là nguồn cung cấp nước sạch chủ lực của hệ thống, với sản lượng đạt 233,8 triệu m3, chiếm khoảng 1/3 tổng sản lượng toàn của SAWACO. Nhà máy không chỉ đảm bảo cấp nước ổn định cho các khu vực trọng điểm mà còn thực hiện tốt vai trò điều tiết, chủ động cân đối và bù đắp sản lượng khi phát sinh tình huống trong toàn hệ thống.

Bên cạnh các tập thể tiêu biểu còn có nhiều cá nhân điển hình. Ông Lê Hữu Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn, được đánh giá là người đứng đầu năng động, trách nhiệm. Dưới sự lãnh đạo của ông Lê Hữu Quang, công ty duy trì tăng trưởng ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục cho người dân. Một gương mặt trẻ tiêu biểu khác là anh Nguyễn Ngọc Hon, Trưởng phòng Kiểm nghiệm Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn, Bí thư Đoàn thanh niên công ty. Anh luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác và rèn luyện.

Đây cũng là 4 điển hình được Đảng ủy UBND TPHCM tuyên dương trong học tập và làm theo Bác năm 2026. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong lao động, sản xuất, quản lý và phục vụ khách hàng, các điển hình tiên tiến đã góp phần xây dựng hình ảnh người lao động ngành nước thành phố trách nhiệm, nghĩa tình, tận tụy và không ngừng đổi mới.

HẠNH NGUYÊN