SAWACO đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định

Là doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực cấp nước đô thị tại TPHCM, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao: bảo đảm nguồn nước sạch ổn định, vận hành hệ thống an toàn, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước giúp SAWACO quản lý cấp nước hiệu quả, an toàn, ổn định (ẢNH: ĐINH BÍCH)

Không ngừng ứng dụng công nghệ hiện đại

Ngày 24-5-2005, SAWACO được thành lập theo quyết định của UBND TPHCM. Trong 5 năm đầu tiên, doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, sau đó chuyển đổi thành công ty TNHH MTV vào năm 2010. Ngay khi được thành lập, SAWACO khởi động một chương vận hành mới đầy mạnh mẽ. Nhiều cột mốc quan trọng như xây dựng nhà máy nước, phủ mạng lưới cấp nước cho vùng xa được thực hiện.

Trải qua 21 năm, SAWACO đã có những bước tiến dài trong đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, chất lượng cho người dân như: tăng năng lực sản xuất nước hơn 200%, mạng lưới đường ống tăng gần 500%, số lượng đồng hồ nước tăng 300%. Nước sạch đến với người dân thành phố luôn đạt quy chuẩn quốc gia.

Với quy mô hệ thống lớn, phạm vi phục vụ rộng cùng nhiều đơn vị thành viên, SAWACO đặt mục tiêu duy trì vận hành ổn định, minh bạch dịch vụ và ra quyết định nhanh dựa trên cơ sở dữ liệu số. Đây là bước đi chiến lược nhằm đồng bộ với lộ trình phát triển đô thị thông minh của TPHCM. Theo đó, doanh nghiệp tập trung xây dựng hạ tầng công nghệ vững chắc, chuẩn hóa dữ liệu tin cậy, liên thông các công cụ điều hành và tối ưu hóa hệ thống chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả cho toàn chuỗi giá trị.

Theo ông Bùi Thanh Giang, Tổng Giám đốc SAWACO, một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên kết quả tích cực của SAWACO chính là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý và vận hành hệ thống cấp nước. SAWACO đã triển khai nhiều giải pháp hiện đại, trong đó nổi bật là hệ thống SCADA giúp giám sát và điều khiển từ xa toàn bộ mạng lưới, cùng với hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý dữ liệu hạ tầng. Nhờ đó, quá trình theo dõi, phát hiện và xử lý sự cố được thực hiện nhanh chóng, chính xác hơn. Song song đó, các công nghệ dò tìm rò rỉ tiên tiến được áp dụng rộng rãi, cho phép phát hiện sớm các điểm rò rỉ ngầm gây thất thoát nước. Việc đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành mạng lưới cấp nước (NOC) cùng với hệ thống đồng hồ nước thông minh cũng giúp tối ưu hóa quy trình vận hành, bảo trì và dự báo nhu cầu sử dụng.

Nâng cao năng lực quản lý, chất lượng phục vụ

Không dừng lại ở vận hành, SAWACO triển khai mạnh mẽ các giải pháp số hóa trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Xác định khách hàng là trung tâm phục vụ, trong các năm 2025 và 2026, SAWACO đưa vào hoạt động Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 với đầu số 1900 999 997. Thông qua tổng đài, việc xử lý các yêu cầu trở nên minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

Bên cạnh đó, ứng dụng chăm sóc khách hàng trên nền tảng di động đã được đưa vào vận hành, giúp người dân dễ dàng tra cứu hóa đơn, theo dõi lịch sử tiêu thụ, thanh toán trực tuyến và phản ánh sự cố kèm định vị. Để tối ưu hóa trải nghiệm số, hệ thống chatbot hỗ trợ tự động cũng được tích hợp, góp phần tăng khả năng tương tác và giảm thiểu thời gian chờ đợi cho người dùng.

Tính đến nay, năng lực sản xuất toàn hệ thống do SAWACO quản lý đã đạt 2,4 triệu m3/ngày. Sản lượng nước được phân phối đồng bộ qua mạng lưới đường ống cấp nước khoảng 12.000km, bảo đảm cung cấp nước sạch cho hơn 11 triệu dân trên địa bàn TPHCM. Bên cạnh việc phát triển mạng lưới truyền tải và phân phối, Tổng Công ty chú trọng các giải pháp phân vùng tách mạng và đẩy mạnh giảm thất thoát nước. Điều này vừa giúp tiết kiệm tài nguyên nước quý giá vừa nâng cao hiệu quả vận hành của toàn hệ thống.

Đại diện SAWACO cho biết, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của TPHCM, SAWACO đang tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành nhằm sớm trình duyệt các quy hoạch bổ sung. Đặc biệt, trong giai đoạn 2026-2030, SAWACO định hướng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống; đồng thời phát triển các ứng dụng trên nền tảng kho dữ liệu dùng chung (Data Warehouse), trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống thông tin địa lý (GIS) và bảng điều hành dữ liệu (Dashboard) phục vụ công tác quản lý, giám sát và vận hành mạng lưới cấp nước. Đồng thời, tiếp tục tăng cường an toàn thông tin, nâng cao năng lực bảo mật và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Riêng trong năm 2026, đại diện SAWACO cho biết sẽ tập trung vào các nhiệm vụ đột phá nhằm nâng cao năng lực quản lý và chất lượng phục vụ. Ngoài ra, một trong những mục tiêu được SAWACO xác định là phấn đấu kéo giảm tỷ lệ nước thất thoát - thất thu xuống dưới 12,8%.

PHƯƠNG THẢO