Gắn “mắt thần” trị nạn xả rác

Tại TPHCM, nhiều camera được gắn tại các khu đất trống, tuyến đường, vỉa hè. Đây không chỉ là phương tiện để cơ quan Nhà nước giám sát tình hình an ninh trật tự trong khu vực mà còn là công cụ để xử phạt hành vi xả rác không đúng nơi quy định.

Rác thải xả tràn lan

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, dọc tuyến đường Lương Ngọc Quyến - khu vực giáp ranh giữa phường An Nhơn và phường Bình Lợi Trung - có nhiều bao rác, xà bần, tấm nệm cũ… vứt bỏ ngổn ngang, tạo thành bãi rác tự phát kéo dài hàng chục mét. Anh N.T., một người dân nơi đây, bức xúc: “Chúng tôi không thể xác định được rác thải từ đâu đến. Có thể đây là đường vắng nên nhiều người lợi dụng trời tối mang cả xe xà bần đến đổ. Lâu lâu lực lượng của phường xuống dọn, nhưng rồi vài ngày sau lại mọc thêm đống rác mới”.

Hệ thống camera giám sát đặt tại trụ sở Công an phường An Nhơn, TPHCM

Tương tự, khu đất trống nằm bên hông Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương - Bến Cát (đường Vườn Lài, phường An Phú Đông) nhiều năm nay đã hình thành bãi rác tự phát dù chính quyền vẫn thường xuyên tổ chức dọn dẹp. Chị M.D., ngụ đường Vườn Lài, cho hay: “Người dân trong khu vực rất đau đầu về bãi rác tự phát này. Cứ dọn được vài ngày là người ta lại mang rác đến đổ tiếp. Đây là khu vực ẩm thấp, cỏ mọc um tùm cộng với rác thải, xác động vật chết bốc mùi hôi thối. Một số người tranh thủ những ngày nắng nóng đốt cho gọn gàng, sạch sẽ, nhưng đây không phải là cách tốt vì mỗi lần đốt, khói bay nghi ngút gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy nổ cao”.

Truy xuất camera để “phạt nguội”

Một trong những giải pháp “trị” nạn xả rác đang được nhiều địa phương áp dụng là dùng “mắt thần” camera giám sát để “phạt nguội”.

Điển hình, tại đường Bưng Ông Thoàn - đoạn dưới chân cầu Vàm Xuồng (phường Tăng Nhơn Phú) xuất hiện rác thải chất đống suốt nhiều tháng, gây ô nhiễm trong khu vực. Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, phường đã tiến hành dọn dẹp và đến tháng 10-2025, phường lắp camera tại một số khu đất trống trong khu vực để ghi nhận, giám sát hành vi gây ảnh hưởng môi trường. Theo ghi nhận mới đây của chúng tôi tại các tuyến đường Bưng Ông Thoàn, Lã Xuân Oai, tình trạng rác thải đã cải thiện rất nhiều.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM, trong tháng 3-2026, trên địa bàn các phường, xã đã ghi nhận 74 điểm ô nhiễm còn tồn đọng rác thải. Cụ thể, 59 điểm đã thu gom, xử lý nhưng tái phát sinh 3 điểm mới, và 12 điểm tồn đọng chưa dọn dẹp vệ sinh.

Hay tại khu đất trống trên đường Rạch Cầu Suối, đường Trần Hải Phụng thuộc xã Tân Vĩnh Lộc, tình trạng xả rác thải cũng đã giảm nhờ camera giám sát. Ông Trương Ngọc Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, UBND xã ghi nhận còn tồn tại 16 điểm nóng về rác, chủ yếu là các bãi đất trống tại các khu vực dân cư thưa thớt, ít người qua lại, địa bàn giáp ranh với xã, phường khác. Các đối tượng vi phạm lợi dụng đường vắng, thời điểm khuya đến rạng sáng, nơi khuất camera an ninh để lén đổ rác. Nhằm tăng cường giám sát, phát hiện vi phạm, xã đã lắp đặt 102 camera an ninh, chủ yếu tại các khu vực đất trống, những địa điểm có tình hình an ninh trật tự, đổ rác thải diễn biến phức tạp. “Thông qua camera giám sát, xã đã xử phạt 2 trường hợp đổ rác thải không đúng nơi quy định và ngăn chặn một số trường hợp khác”, ông Trương Ngọc Thanh Nhân cho hay.

Tại phường An Nhơn đã bố trí 67 camera để giám sát tình hình an ninh khu vực và xử phạt tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định. Ông Dương Văn Kim, Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn, chia sẻ, những camera giám sát sẽ được kết nối với hệ thống camera đặt tại trụ sở công an phường. Chất lượng đường truyền được đảm bảo rõ nét, ghi hình mọi góc quay, người trực được bố trí 24/24. Khi phát hiện vi phạm, công an phường sẽ kết nối với các dữ liệu liên quan để trích xuất hình ảnh và xác định người vi phạm.

Đối với những trường hợp người vi phạm từ nơi khác đến và hệ thống camera của phường không thể truy vết xác định người vi phạm, thì công an phường kết nối với hệ thống từ dữ liệu của đơn vị đăng ký xe để tìm ra chủ sở hữu xe. “Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, trên địa bàn phường đã xử phạt hơn 20 trường hợp đổ rác sai quy định thông qua hệ thống camera. Đồng thời, phường cũng yêu cầu chủ các phương tiện cam kết không tái phạm”, ông Dương Văn Kim thông tin.

THANH HIỀN