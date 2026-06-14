Đẩy nhanh thi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Phát biểu tại buổi kiểm tra dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng biểu dương Tập đoàn Đèo Cả và các đơn vị liên danh đã vượt qua nhiều khó khăn, nhanh chóng triển khai thi công, đạt sản lượng khoảng 6%.

Bộ trưởng đánh giá cao quyết tâm của nhà đầu tư khi thực hiện dự án PPP hoàn toàn bằng vốn doanh nghiệp và vốn huy động, không sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đi thực địa kiểm tra dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, sáng 14-6

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ghi nhận sự chủ động của Tập đoàn Đèo Cả trong việc tìm nguồn vật liệu, tổ chức thi công và ứng dụng công nghệ cọc xi măng đất (CDM) xử lý nền đất yếu, góp phần nâng cao chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đặc biệt, Bộ trưởng đánh giá cao việc Tập đoàn Đèo Cả tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành dự án, xem đây là mô hình tiêu biểu của ngành giao thông trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc ứng dụng BIM, nền tảng dữ liệu số và quy trình quản trị số từ thiết kế đến thi công giúp nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí, đồng thời tiết kiệm cho dự án hàng trăm tỷ đồng.

Tập đoàn Đèo Cả và các đơn vị liên danh đã vượt qua nhiều khó khăn, nhanh chóng triển khai thi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Bộ trưởng giao Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà nghiên cứu, đánh giá để nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ số trong ngành xây dựng, đồng thời xem đây là tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu; yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng suất, hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh.

Về đào tạo nhân lực, Bộ trưởng đánh giá cao mô hình liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp mà Tập đoàn Đèo Cả đang triển khai, coi đây là hướng đi phù hợp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với thực tiễn công trường.

Bộ trưởng đề nghị tiếp tục phát huy mô hình này, tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo để xây dựng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và công nhân kỹ thuật lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông trong giai đoạn mới.

P.V