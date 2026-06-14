Xã hội

Khẩn trương “thay áo mới” sân vận động Thống Nhất

SGGP

Để chuẩn bị đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm 2026, ngành TDTT TPHCM đang khẩn trương cải tạo, nâng cấp toàn diện sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng).

Các công nhân thi công trong tâm thế "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", làm việc ngày đêm để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, không chỉ phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, mà còn tạo đòn bẩy vững chắc cho hạ tầng của ngành TDTT TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.

Với đợt cải tạo và nâng cấp này, sân vận động Thống Nhất sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khi đăng cai các sự kiện thể thao lớn.

Trọng điểm thi công là cải tạo mặt cỏ tự nhiên và làm mới hoàn toàn bề mặt đường chạy điền kinh. Bốn khán đài A, B, C, D được chống thấm, tu bổ và lắp đặt hệ thống ghế ngồi mới; hệ thống kỹ thuật được nâng cấp đồng bộ...

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Phối cảnh sân vận động Thống Nhất sau khi cải tạo
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Khu vực khán đài B đang được thi công ngày đêm để hoàn thành đúng tiến độ
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Ông Hoàng Ngọc Tuấn (phải), Phó Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất, đơn vị quản lý sân vận động Thống Nhất theo dõi tiến trình sửa chữa và màu sơn của mặt trước sân
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Công nhân thi công gói thầu mặt sân vận động Thống Nhất
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Việc cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất đang được đẩy nhanh
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Các công nhân tranh thủ dùng bữa trưa ngay tại công trường
DŨNG PHƯƠNG

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