Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành

Đoàn công tác khảo sát hàng loạt hạng mục trọng điểm gồm hệ thống giao thông kết nối, tuyến giao thông nội cảng, khu vực sân đỗ tàu bay, cầu cạn và nhà ga hành khách, “trái tim” của siêu dự án.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), giá trị thực hiện toàn dự án đến nay đạt khoảng 76%. Các nhà thầu đang đồng loạt tăng tốc, thi công “3 ca, 4 kíp” xuyên ngày đêm, đồng thời hưởng ứng đợt thi đua “180 ngày tăng tốc về đích”.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra khu vực nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Công trường đang duy trì trung bình hơn 6.900 lao động trực tiếp. Hiện, dự án vẫn thiếu gần 2.000 nhân sự so với yêu cầu, chủ yếu là lao động kỹ thuật có tay nghề và nhân sự vận hành thiết bị chuyên dụng. Một số đơn vị đã huy động lực lượng quân đội để tăng cường nhân lực cho công trường.

Các nhân sự tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục trong nhà ga hành khách

Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng Giám đốc ACV cho biết, chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu bổ sung đủ nhân lực để tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, ưu tiên hoàn thành sớm các hạng mục nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết khi mùa mưa.

Thi công khẩn trương các hạng mục xung quanh nhà ga hành khách

Ghi nhận tại công trường, nhiều mũi thi công khẩn trương ở tất cả các hạng mục. Hàng ngàn kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị được tăng cường, trải đều ở các khu vực trọng điểm. Đặc biệt, tại nhà ga hành khách, nhân công đang triển khai giai đoạn hoàn thiện, diện mạo đại công trường thay đổi rõ nét từng ngày.

Đại diện Tổng công ty Xây dựng Hàng không (ACC) cho biết, gói thầu đường cất hạ cánh thứ hai đang được duy trì đầy đủ nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, không được lùi tiến độ, phải chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án. Bộ trưởng yêu cầu các bên rà soát toàn bộ khối lượng thi công, hồ sơ thanh quyết toán, đồng thời quan tâm chăm lo, động viên kỹ sư, công nhân đang bám công trường ngày đêm.

Đối với công tác hoàn thiện, Bộ trưởng yêu cầu thực hiện theo phương châm làm đến đâu dứt điểm đến đó, bảo đảm đồng bộ giữa thi công và chỉnh trang cảnh quan. Các khu vực hoàn thành phải được vệ sinh sạch sẽ, đồng thời trồng cỏ, cây xanh ngay trong mùa mưa để tạo mỹ quan cho dự án.

Tính đến tháng 6-2026, theo báo cáo của các đơn vị liên quan (nhà thầu, tư vấn…), tổng giá trị sản lượng đã thực hiện của dự án (bao gồm: công tác giải phóng mặt bằng; tư vấn thiết kế, giám sát; bảo hiểm; quản lý chung; khối lượng thi công; khối lượng nguyên vật liệu, thiết bị đã nhập về công trường) đạt khoảng 76% tổng giá trị các hợp đồng đã ký. Dự án sân bay Long Thành bao gồm 4 dự án thành phần: Dự án thành phần 1, trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước; dự án thành phần 2, quản lý bay; dự án thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay và dự án thành phần 4, các công trình dịch vụ mặt đất. Hiện nay, các dự án thành phần cơ bản đáp ứng tiến độ và có thể hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Trong số 4 dự án thành phần, dự án thành phần 3 có quy mô lớn nhất với tổng mức đầu tư 99.019 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Nhìn chung, tiến độ toàn dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu đối với một số gói thầu hạ tầng hàng không trọng điểm (gói 4.6, 4.9, 6.12).

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XUÂN TRUNG