Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1055/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM, ngày 8-6-2026. Ảnh: VGP

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Các Phó Trưởng ban chỉ đạo gồm có: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Phó Trưởng Ban Thường trực), Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà. Các ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

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LÂM NGUYÊN