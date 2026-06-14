Xã hội

Cây bồ đề bật gốc, đè cabin xe tải

SGGPO

Một cây bồ đề cổ thụ bất ngờ bật gốc, đổ xuống đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, TPHCM), đè bẹp cabin xe tải đang lưu thông. May mắn, tài xế không bị thương.

Chiều 14-6, UBND phường Tân Hưng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cây bồ đề bật gốc, đè lên cabin một xe tải.

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Cây bồ đề đè lên cabin xe tải đang lưu thông trên đường Trần Xuân Soạn

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, xe tải 3,7 tấn lưu thông trên đường Trần Xuân Soạn theo hướng từ đường Phạm Thế Hiển về cầu Tân Thuận. Khi đến khu vực gần công viên Cầu Rạch Ông, một cây bồ đề lớn ven đường bật gốc, đổ trúng phần cabin xe.

Sự cố khiến kính chắn gió vỡ nát, khung và cửa cabin biến dạng nặng, nhiều nhánh cây lớn đè chắn ngang đầu xe. Người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ đưa tài xế ra ngoài qua các khoảng trống giữa cành cây. May mắn, tài xế không bị thương.

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Cây bồ đề lớn ven đường bất ngờ bật gốc

Tại hiện trường, cây đổ chiếm một phần mặt đường Trần Xuân Soạn, gây ùn ứ giao thông cục bộ. Ghi nhận cho thấy phần gốc cây bị tách đôi, hệ thống rễ có dấu hiệu mục ruỗng.

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Hiện trường cây bồ đề bật gốc, chắn một phần đường Trần Xuân Soạn

Theo người dân địa phương, cây bồ đề được trồng hơn 30 năm. Thời điểm xảy ra sự cố, thời tiết nắng ráo, không mưa, không gió lớn. Trước đó, cây cũng không có dấu hiệu bất thường.

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MẠNH THẮNG - KIẾN VĂN

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