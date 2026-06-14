Bản đồ tri thức Việt ở trời Âu

Sau hơn 5 năm hoạt động, Hội Trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS) công bố cơ sở dữ liệu chuyên gia đầu tiên của cộng đồng trí thức Việt tại Anh, đồng thời ra mắt nhiều nhóm chuyên gia theo những lĩnh vực công nghệ chiến lược. Dấu mốc này không chỉ phản ánh sự trưởng thành của một tổ chức cộng đồng mà còn mở thêm một kênh kết nối để nguồn lực trí thức Việt ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào hành trình phát triển của đất nước.

VIS hiện quy tụ hơn 200 giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu và chuyên gia đang làm việc tại khoảng 70 trường đại học, viện nghiên cứu ở Anh và Ireland. Trong số đó, có nhiều gương mặt đang tham gia những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới của Việt Nam như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, điện toán lượng tử, năng lượng tái tạo hay công nghệ y sinh. Điều đáng chú ý là lần đầu tiên, đội ngũ này được hệ thống hóa thành một mạng lưới chuyên môn có thể huy động theo nhu cầu cụ thể, thay vì chỉ kết nối thông qua các hoạt động học thuật riêng lẻ.

Lễ công bố Cơ sở dữ liệu và các Nhóm chuyên gia công nghệ chiến lược của Hội Trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS). Ảnh: TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng chia sẻ, trong những năm qua, Đại sứ quán cùng VIS đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tranh thủ nguồn lực từ cộng đồng trí thức Việt Nam tại Anh, đóng góp cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ trong nước. Khác với một danh bạ thông thường, cơ sở dữ liệu mới được xây dựng như một cơ chế kết nối hai chiều. Một phía là nhu cầu từ các bộ, ngành, địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước; phía còn lại là năng lực chuyên môn của các chuyên gia Việt Nam đang làm việc tại Anh. Khi hai luồng thông tin này gặp nhau đúng lúc và đúng địa chỉ, khả năng hình thành các dự án hợp tác thực chất sẽ cao hơn.

Câu chuyện phía sau cơ sở dữ liệu này cũng phản ánh sự thay đổi trong cách người Việt ở nước ngoài hướng về quê hương. Nếu trước đây, những đóng góp chủ yếu diễn ra thông qua các chuyến công tác ngắn hạn, các hội thảo hay những mối quan hệ cá nhân, thì nay việc kết nối đang dần được tổ chức bài bản hơn. Tri thức không còn chỉ là những kinh nghiệm riêng lẻ của từng cá nhân mà được tập hợp thành một nguồn lực chung, có khả năng lan tỏa và tạo tác động lâu dài. Điều đó càng có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như động lực tăng trưởng mới. Những lĩnh vực như: AI, bán dẫn, năng lượng xanh hay công nghệ lượng tử đều đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao và sự kết nối chặt chẽ với các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới. Đây cũng chính là những lĩnh vực mà nhiều chuyên gia Việt Nam tại Anh đang tham gia nghiên cứu và phát triển.

Có thể phải mất vài năm nữa để đánh giá đầy đủ hiệu quả của sáng kiến này, thông qua số lượng dự án được triển khai, các chương trình hợp tác được hình thành hay những đóng góp cụ thể cho chính sách khoa học công nghệ trong nước. Nhưng ngay từ hôm nay, sự ra đời của “bản đồ tri thức” ấy đã mang một ý nghĩa đặc biệt: khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và nước Anh có thể lên tới hàng vạn cây số, song tri thức và khát vọng cống hiến của người Việt vẫn luôn tìm được đường trở về quê hương.

TTXVN