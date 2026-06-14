Xã hội

Trang nghiêm Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

SGGPO

Sáng 14-6, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TPHCM phối hợp Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. 

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ

Dự lễ có Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Tăng sự GHPG Việt Nam; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7.

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Chư tôn đức giáo phẩm và đông đảo tăng ni dự lễ tưởng niệm. Ảnh: MẠNH THẮNG

Lãnh đạo TPHCM dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thanh Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

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Khoảng nửa tháng qua, từ manh mối là những bức ảnh tư liệu ghi lại cảnh chôn cất các liệt sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân - 1968 tại các hố chôn tập thể trong khuôn viên Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (công viên Lê Thị Riêng hiện nay), Bộ Tư lệnh TPHCM đã phát thông báo tìm kiếm nhân chứng lịch sử, nhằm xác định vị trí các hố chôn để quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng bào yêu nước.

Ngay sau đó, rất nhiều nhân chứng cung cấp thông tin đến cơ quan chức năng, hỗ trợ công tác tìm kiếm.

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Hòa thượng Thích Lệ Trang (phải), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM chủ trì nghi lễ tưởng niệm. Ảnh: MẠNH THẮNG
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Nghi lễ tụng kinh Địa Tạng Bồ-tát. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đến dự lễ từ sớm, cựu chiến binh Phan Xuân Hoài (sinh năm 1953, ngụ phường Thủ Đức), bùi ngùi nhớ những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên ác liệt. Nơi ấy, nhiều đồng đội của ông đã nằm lại vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Gia đình ông Hoài cũng có người thân hy sinh đến nay chưa tìm được hài cốt, nên mấy chục năm qua, ông đau đáu tâm nguyện tri ân đồng đội, tri ân những người đã ngã xuống.

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Người dân, phật tử tưởng niệm. Ảnh: MẠNH THẮNG

Dâng nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh, ông Hoài chia sẻ, lễ tưởng niệm được tổ chức trang trọng, chu đáo, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và nhắc nhở các thế hệ hôm nay, mai sau luôn khắc ghi công ơn các anh hùng liệt sĩ.

Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, TPHCM, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, cùng đông đảo người dân, Phật tử đã tổ chức và tham gia lễ tưởng niệm; đồng thời kỳ vọng thời gian tới, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh, để các anh sớm trở về với quê hương, gia đình và tổ tiên.

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MẠNH THẮNG - THU HOÀI - CẨM NƯƠNG

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Lễ tưởng niệm lễ kỳ siêu GHPG Việt Nam GHPG Việt Nam TPHCM Công viên Lê Thị Riêng quy tập hài cốt liệt sĩ

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