Va chạm 2 tàu chở khách trên vịnh Lan Hạ, 1 người tử vong

Tối 14-6, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng và UBND đặc khu Cát Hải thông tin chính thức về vụ va chạm giữa 2 phương tiện tàu chở khách tham quan trên vịnh Lan Hạ.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 14-6, tại khu vực Vạn Bội, vịnh Lan Hạ, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng, đã xảy ra vụ tai nạn giữa hai tàu du lịch đang hoạt động trên tuyến tham quan vịnh.

Cụ thể, tàu Bảy Hoa (HP-3847) do ông Nguyễn Văn B. (sinh năm 1976, quê Thanh Hóa) là thuyền trưởng, đang chở 11 hành khách đi tham quan vịnh Lan Hạ. Khi di chuyển đến khu vực bãi Vạn Bội, tàu này bị tàu Minh Anh – Cat Ba Eco Tourism 86 (HP-5665) do ông Đỗ Văn T. (sinh năm 1972, trú Quảng Ninh) là thuyền trưởng, chở 31 hành khách và đi cùng chiều, va chạm từ phía sau. Vụ va chạm khiến tàu Bảy Hoa bị chìm.

Hình ảnh vụ tai nạn cắt từ clip

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hải Phòng và lãnh đạo đặc khu Cát Hải huy động các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Toàn bộ 11 hành khách trên tàu Bảy Hoa được cứu vớt, đưa đến Trung tâm Y tế Cát Bà cấp cứu.

Mặc dù được cứu hộ kịp thời, nhưng trong số hành khách được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế Cát Bà có 1 hành khách tử vong là Nguyễn Thị N. (sinh năm 1983, quê tỉnh Hưng Yên).

Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân; đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

ĐỖ TRUNG