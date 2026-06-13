Mưa kèm dông lốc làm tốc mái nhiều nhà dân

Ngày 13-6, ông Ngô Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Trà My (TP Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn xảy ra mưa kèm dông lốc, gió giật mạnh cục bộ, gây thiệt hại nhà ở, công trình công cộng và tài sản của người dân. Rất may, không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng xuống hiện trường kiểm tra, thống kê thiệt hại

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, dông lốc gây ảnh hưởng đến 16 hộ dân tại các thôn Đồng Trường, Trung Thị và Mậu Cà.

Tại thôn Đồng Trường, nhà bà Võ Thị K. bị tốc toàn bộ mái tôn, xà gồ và trần thả của 6 phòng trọ; nhiều thiết bị điện tử và vật dụng sinh hoạt hư hỏng. Một căn nhà tạm của bà Ngô Thị Kim L. bị sập hoàn toàn, trong khi nhà ông Trần N. bị cuốn bay mái tôn.

Dông lốc cũng gây hư hại một số công trình công cộng. Tại thôn Mậu Cà, nhà văn hóa thôn bị tốc mái che và tôn lợp. Nhiều cây cối gãy đổ, đè sập mái tôn, làm hư hại nhà bếp, nhà kho và các công trình phụ của người dân.

Theo ông Ngô Quốc Vương, đây là hiện tượng mưa dông cục bộ, không xảy ra trên diện rộng mà tập trung tại khu vực trung tâm thị trấn Trà My cũ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Trà My đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp với các thôn hỗ trợ người dân dọn dẹp, che chắn tạm thời các vị trí bị tốc mái, bảo đảm an toàn cho người dân.

XUÂN QUỲNH