Gánh hát về khuya - ký ức một thời cải lương

Khác với phong cách trình diễn quen thuộc của các vở kịch mang thương hiệu Thế Giới Trẻ, thường mang đậm hơi thở đời sống xã hội hiện đại, Gánh hát về khuya lại dẫn dắt khán giả trở về với không gian của những gánh hát cải lương xưa, đậm chất Nam bộ. Vở diễn đã đưa khán giả đến với đời sống sân khấu cải lương những ngày đầu, nơi các gánh hát phải rong ruổi nay đây mai đó. Dù đời sống đầy khó khăn nhưng những nghệ sĩ vẫn sống chết với nghề, lan tỏa các tác phẩm sân khấu hay, tìm kiếm khán giả tri âm tri kỷ, nuôi dưỡng niềm đam mê của các tài năng sân khấu. Ở đó, có gánh hát Hương Mùa Xuân với bà bầu Kim Sa chật vật duy trì hoạt động biểu diễn hàng đêm. Không chỉ vậy, bầu gánh còn phải giải quyết cả những mâu thuẫn bên trong hậu trường gánh hát, bởi khi ánh đèn sân khấu đã tắt, sau tấm màn nhung, vẫn luôn tồn tại những sự nghi ngờ, ganh ghét hơn thua và đố kỵ nhau giữa các thành viên. Những mâu thuẫn nội bộ cứ như những cơn sóng ngầm chờ dịp bùng nổ.

Đỉnh điểm là lúc bà bầu Kim Sa muốn tổ chức cuộc tuyển chọn vai đào chính cho vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Trong khi lớp nghệ sĩ gạo cội muốn níu giữ hào quang bằng vai diễn chính, thì bà bầu gánh lại muốn có những nhân tố trẻ, mới mẻ để thu hút khán giả. Từ đây, những âm mưu tranh giành “ngôi vị” và quyền lợi được âm thầm thực hiện, đào chánh kết bè phá gánh hát, kép chánh bỏ gánh đầu quân theo đoàn khác… đã tạo nên những tình huống kịch đầy kịch tính. Trước những vấn đề của gánh hát, bà bầu Kim Sa đã tìm mọi cách để dẹp yên những rắc rối. Từ những lời tự sự của bà - cô đào Kim Sa lừng lẫy một thời, giờ chấp nhận lui về sau để nâng đỡ đàn em, bồi dưỡng các nhân tố mới, giúp sân khấu duy trì hoạt động và phát triển, đó cũng là một cách để người nghệ sĩ gìn giữ và phát huy nghệ thuật truyền thống giữa bao biến thiên của cuộc đời. Câu chuyện và tình cảm chân thành của bà bầu gánh đã giúp các thành viên trong đoàn hát thấu hiểu hơn về lẽ sống, cách cư xử, giá trị từng vị trí làm việc trong gánh hát.

Gánh hát về khuya không chỉ là câu chuyện về quá khứ, mà còn như một lời tự sự về cách người nghệ sĩ giữ lửa nghề trong thời đại hôm nay.

LÊ VY