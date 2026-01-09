Gặp gỡ Đà Nẵng 2026: Mở rộng, gắn kết, hợp tác, phát triển

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng nâng ly chúc mừng tại sự kiện

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng và đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cộng đồng người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng...

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, năm 2025 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt khi Đà Nẵng và Quảng Nam sáp nhập, mở ra không gian mới, tạo dư địa phát triển rộng lớn hơn.

Điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi để thành phố bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - tài chính và cực tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Năm 2025, GRDP của Đà Nẵng ước tăng 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành và đứng thứ 2 trong nhóm 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Đà Nẵng thu hút hơn 520 triệu USD vốn FDI, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 9 tỷ USD; tổng lượt khách lưu trú đạt hơn 17,3 triệu, trong đó khách quốc tế hơn 7,6 triệu lượt.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp gỡ

Đến nay, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 62 địa phương thuộc 24 quốc gia, ký kết 121 thỏa thuận hợp tác, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và giao lưu văn hóa.

Tại sự kiện, các khách mời trong nước và quốc tế đã được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam thông qua các hoạt động gói bánh chưng, viết thư pháp trong không khí rộn ràng, ấm áp.

Khách mời trải nghiệm không gian Tết cổ truyền Việt Nam

Với chủ đề “Đà Nẵng mở rộng - Gắn kết, hợp tác, phát triển”, sự kiện thể hiện rõ thông điệp về một Đà Nẵng năng động, cởi mở, sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng quốc tế trên chặng đường phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.

PHẠM NGA