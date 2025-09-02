Chiều 2-9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Cùng tham dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, các Ủy viên Trung ương Đảng và gần 100 đại biểu quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ xúc động khi thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi lời tri ân tới bạn bè quốc tế đã ủng hộ, đồng hành trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí khẳng định Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là sự kiện thiêng liêng, trọng đại, là niềm tự hào chung của toàn thể dân tộc Việt Nam.

“Giờ phút thiêng liêng ấy, chúng tôi càng thấm thía từ nhân dân tôi và Tổ quốc tôi. Chúng ta đến thời điểm này vui mừng thông báo với bạn bè quốc tế Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam đã thành công mỹ mãn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cờ hoa rợp trời, rợp đất, rợp lòng người”, đồng chí nói.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà lưu niệm cho đại biểu tham dự gặp mặt

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho 3 cá nhân có đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Lê Hoài Trung cũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho 3 tập thể và cá nhân để ghi nhận những đóng góp của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam

