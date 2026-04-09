Giá đầu vào tăng mạnh, ngành thực phẩm vẫn giữ đà tăng trưởng hơn 13%

Ngày 9-4, tại TPHCM, Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức họp báo giới thiệu Fi Vietnam 2026. Tại đây, các đại biểu cho biết trong những tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất ngành chế biến thực phẩm vẫn tăng hơn 13,2%, dù chi phí nguyên liệu, logistics và năng lượng đồng loạt gia tăng.

Bà Rose Chitanuwat, Giám đốc chuỗi dự án (ASEAN) Tập đoàn Informa Markets, chia sẻ cơ hội giao thương cho doanh nghiệp. Ảnh: MINH XUÂN

Lý giải kết quả này, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM, cho rằng đây là tín hiệu cho thấy sức chống chịu đáng kể của doanh nghiệp trước áp lực chi phí đầu vào. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động dự trữ nguyên liệu từ 3-6 tháng để giữ ổn định giá bán trong ngắn hạn, đồng thời chấp nhận giảm biên lợi nhuận, thậm chí hòa vốn, nhằm duy trì thị phần và hỗ trợ người tiêu dùng.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM, chia sẻ thông tin tăng trưởng của ngành chế biến thực phẩm. Ảnh: MINH XUÂN

Ở góc độ khác, ngành thực phẩm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ nhu cầu tiêu dùng nội địa phục hồi, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng gần 7,9% trong 2 tháng đầu năm. Nhóm lương thực, thực phẩm tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ của thị trường.

Cùng với đó, doanh nghiệp ngày càng nâng cao năng lực sản xuất, chuyển từ tăng trưởng theo quy mô sang tăng trưởng theo chất lượng, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế. Việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do cũng giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, không chỉ duy trì các thị trường truyền thống mà còn khai thác những phân khúc mới như Halal, vốn có quy mô hàng nghìn tỷ USD và dư địa tăng trưởng lớn.

Nhiều doanh nghiệp tham gia kết nối giao thương trong ngành chế biến thực phẩm. Ảnh: MINH XUÂN

Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải pháp mang tính tạm thời. Nếu chi phí đầu vào, nhất là xăng dầu và logistics, tiếp tục neo ở mức cao, việc điều chỉnh giá là khó tránh khỏi, tạo thêm áp lực lên thị trường.

Do đó, xúc tiến thương mại được xem là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường. Bà Rose Chitanuwat, Giám đốc chuỗi dự án ASEAN của Tập đoàn Informa Markets, cho biết triển lãm Fi Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15-5 tại SECC, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp và khoảng 9.000 khách tham quan đến từ hơn 40 quốc gia.

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, sự kiện còn tích hợp các hội nghị, hội thảo về xu hướng tiêu dùng, đổi mới nguyên liệu và tiêu chuẩn chất lượng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

ÁI VÂN