Mỹ và Iran tiếp tục đối thoại, giá dầu giảm

Kênh CNBC đưa tin giá dầu giảm trong phiên giao dịch đầu ngày 14-4 tại thị trường châu Á, trong khi có nhiều thông tin cho rằng Mỹ và Iran vẫn tiếp tục đối thoại nhằm chấm dứt xung đột.

Khai thác dầu tại bang Texas, Mỹ. Ảnh: NYT

Giá dầu Brent đã giảm 1,87%, xuống còn 97,50 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) giảm 2,27%, xuống còn 96,83 USD/thùng. Trước đó, khi Mỹ phong tỏa các cảng của Iran, cả hai loại dầu thô này đều tăng, với dầu Brent tăng hơn 4% và WTI tăng gần 3%.

Giá dầu giảm sau khi nhiều nguồn tin cho hay các cuộc đối thoại giữa Iran và Mỹ vẫn đang tiếp diễn. Ông Shehbaz Sharif, Thủ tướng Pakistan - quốc gia làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, khẳng định các bên vẫn đang nỗ lực để giảm leo thang căng thẳng. Ngày 13-4, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết Iran "muốn đạt được một thỏa thuận" .

Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Năng lượng quốc tế đã kêu gọi các nước tránh tích trữ hoặc áp đặt các hạn chế xuất khẩu, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang trải qua cú sốc lớn nhất từ trước đến nay.

MINH CHÂU