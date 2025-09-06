Gia Lai: Mưa lớn, hàng trăm nhà dân bị ngập

Ngay sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 5-9 đến sáng 6-9 gây ngập úng tại khu dân cư và ven sông, chính quyền xã Ia Hiao (Gia Lai) đã huy động nhiều lực lượng đến hiện trường chỉ đạo khắc phục, hỗ trợ người dân di dời và bảo vệ tài sản.

Lực lượng dân quân xã Ia Hiao hỗ trợ người dân vùng ngập lụt di dời lương thực lên trên nhà sàn

Từ đêm 5-9 đến sáng 6-9, mưa lớn kéo dài khiến khoảng 120 hộ dân tại các thôn Tân Phú, Bôn Mi Hoan, Bôn Ơi Hly, Bôn Ling, Bôn Ma Hrai, Bôn Chư Knông, Chrôh Ponan, Sô Ma Lơng A, Yên Phú 1, Yên Phú 2, Thanh Trang (xã Ia Hiao) bị ngập úng cục bộ. Ngoài ra, hơn 109 ha lúa, 86 ha ngô, đậu đỗ, 43ha sắn bị đổ ngã, ngập úng. Ước tổng giá trị thiệt hại hơn 2,4 tỷ đồng.

Di dời tài sản của dân lên nơi cao ráo

Theo ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) cho biết, sáng 6-9, sau khi nhận thông tin mưa lớn gây ngập cục bộ, lãnh đạo xã đã trực tiếp lội nước xuống hiện trường, huy động lực lượng để giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra. Hơn 20 cán bộ công an, dân quân, cán bộ xã, thôn đã được huy động giúp dân thu dọn tài sản lên vị trí cao ráo. Hiện người dân có nhà ngập đều an toàn, không có thương vong về người; xã đang chờ nước rút để tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục sản xuất. UBND xã cũng đã đề nghị hỗ trợ kinh phí để giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng giúp dân khắc phục

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp chỉ đạo khắc phục

