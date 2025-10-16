Gia Lai: 52 hộ dân hiến đất làm 13 tuyến đường nông thôn

Ngày 16-10, Đảng ủy xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn xã có 52 hộ dân tự nguyện hiến hơn 4.708m 2 đất, cây trồng và tài sản gắn liền với đất trị giá 880 triệu đồng để phục vụ thi công 13 tuyến đường nông thôn.

Nhờ dân hiến đất nên sáng 16-10, xã Ia Hiao đã tổ chức xây dựng tuyến đường qua thôn Bình Trang

13 tuyến đường này nằm tại các thôn Bình Trang, Sô Ma Lơng B, Bôn Linh, Sô Ma Lơng A, hiện đã xuống cấp, hư hỏng nặng, gây khó khăn cho việc đi lại và phát triển kinh tế của người dân. Xã Ia Hiao xác định, trong nhiệm kỳ 2025-2030, sẽ tập trung đầu tư hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Bùi Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cảm ơn người dân thôn Bình Trang hiến đất, giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường qua thôn

Các dự án này không có kinh phí phục vụ giải phóng mặt bằng. Thời gian qua, chính quyền địa phương xuống làng vận động người dân hiến đất làm đường, nhiều đảng viên gương mẫu đi đầu, nên 52 hộ dân bị ảnh hưởng tại 13 tuyến đường đều tự nguyện đồng thuận.

Chính quyền xã Ia Hiao nghe người dân chia sẻ về việc hiến đất

Theo ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, việc người dân tự nguyện hiến đất đã giúp đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm ngân sách và sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Điều đáng trân trọng là đa số hộ hiến đất là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, đồng lòng cùng chính quyền làm đường. Đến nay, xã đã có mặt bằng thi công, 13 tuyến đường sẽ khởi công từ ngày 16 đến ngày 22-10, dự kiến hoàn thành trước ngày 15-11, phục vụ đi lại và vận chuyển nông sản cho hàng trăm hộ dân.

HỮU PHÚC