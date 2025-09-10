Nhịp cầu nhân ái

Trao 27 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ đến gia đình bà Rmah H’tang

Sau khi hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Rmah H’tang được phản ánh trên Báo SGGP, bạn đọc báo đã giúp đỡ 27 triệu đồng để gia đình chữa bệnh.

Trao tiền hỗ trợ đến gia đình bà Rmah H’tang

Ngày 10-9, đại diện Báo SGGP phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Ia Hiao và Công an xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) trao 27 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ đến gia đình bà Rmah H’tang (SN 1970, ngụ xã Ia Hiao).

Bà Rmah H’tang bị xuất huyết não, chồng là ông Siu A Nhu (SN 1958) từng bị đột quỵ, phải về nhà điều trị. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, chi phí chữa bệnh vượt quá khả năng chi trả. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Công an xã Ia Hiao đã kết nối đến Báo SGGP với mong muốn bạn đọc báo chung tay hỗ trợ gia đình.

Đoàn công tác thăm hỏi sức khỏe của bà Rmah H’tang

Phát biểu tại buổi trao tiền, ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao nhấn mạnh, gia đình bà Rmah H’tang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự hỗ trợ kịp thời của Báo SGGP và bạn đọc không chỉ mang lại nguồn lực thiết thực giúp gia đình có điều kiện chữa bệnh, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm niềm tin cho người dân trong lúc hoạn nạn. Thay mặt gia đình, xã gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP và bạn đọc đã giúp đỡ công dân địa phương.

HỮU PHÚC

