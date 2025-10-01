Trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho cháu bé bại não ở Gia Lai

Ngày 1-10, Báo SGGP phối hợp với Đảng ủy xã Ia Hiao và Công an xã trao 9 triệu đồng bạn đọc báo hỗ trợ cho gia đình anh Nay Soan (sinh năm 1988, trú tại thôn Sô Ma Lơng B, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai).

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao (áo trắng) cùng lãnh đạo Công an xã Ia Hiao trao tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ cho gia đình anh Nay Soan

Anh Nay Soan có con trai là cháu Ksor Đoàn (sinh năm 2015) bị bại não tâm thần kinh vận động, liệt toàn thân, không có khả năng nhận thức, mọi sinh hoạt phải nhờ người thân chăm sóc.

Gia đình anh thuộc diện cận nghèo, sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa và lao động thuê. Vợ ở nhà chăm sóc con, anh đi làm phụ hồ, nhổ cỏ, trồng khoai để kiếm tiền nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ chi phí điều trị cho con. Công an xã Ia Hiao đã kết nối đến Báo SGGP với mong muốn bạn đọc báo sẽ chung tay giúp đỡ.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Ia Hiao và Công an xã thăm gia đình anh Nay Soan

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao, cho biết, thời gian qua, Báo SGGP đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương và số tiền hỗ trợ lần này đã giúp gia đình anh Soan có thêm điều kiện chữa bệnh cho con. Địa phương gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP và bạn đọc đã chung tay giúp đỡ.

Tin liên quan Cháu bé bị bại não, liệt toàn thân

HỮU PHÚC