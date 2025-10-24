Vụ lật xe ở Quảng Ngãi: Dùng cưa sắt cắt cửa, đưa thi thể ra ngoài

Ngày 24-10, UBND xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng cứu hộ đã hoàn tất công tác cứu nạn và bàn giao thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn trên đèo Ngọc Vin (Quốc lộ 14C, đoạn qua xã Rờ Kơi) cho gia đình mai táng.

Clip: Đưa xe bị nạn từ vực sâu gần 30m lên đường

Trong vụ tai nạn, chiếc xe tải bị rơi xuống vực sâu khoảng gần 30m, khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Ban đầu, lực lượng chức năng dùng xe cẩu 7 tấn nhưng không thể kéo xe bị nạn lên mặt đường, phải điều xe cẩu 15 tấn hỗ trợ.

Chiếc xe bị nạn đã được cẩu lên khỏi vực sâu

Khi đưa xe lên được mặt đường, lực lượng cứu hộ dùng cưa sắt cắt cửa xe để đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài. Công tác cứu hộ diễn ra trong điều kiện mưa gió.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Đ.V.T. (sinh năm 1980) và bà Đ.T.D. (sinh năm 1982, cùng trú tại xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai), là vợ chồng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ xuyên đêm

Trong ngày 24-10, ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao và bà Võ Hoàng Lan, Chủ tịch UBND xã, đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể giúp đỡ gia đình tổ chức mai táng, lo hậu sự chu đáo.

Trước đó, như Báo SGGP phản ánh, chiều ngày 23-10, tại đèo Ngọc Vin, xe tải mang BKS 47A do ông Huỳnh Minh Đ. (sinh năm 1973, trú xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở theo ba người.

Khi đến đoạn đèo trên, xe bất ngờ mất lái, tông vào bên đường khiến hai người tử vong tại chỗ và hai người bị thương được đưa đi cấp cứu.

