Gia Lai định hướng Quy Nhơn thành trung tâm khoa học tầm quốc tế

Ngày 14-9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành 2 quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn và đô thị Pleiku, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Gia Lai đặt mục tiêu phát triển Quy Nhơn trở thành trung tâm khoa học, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI) có tầm khu vực và quốc tế. Đây được xác định là một trong những động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ chất lượng cao và chuyển đổi số.

Đô thị gắn kết với cảng biển nước sâu Quy Nhơn. Ảnh: DŨNG NHÂN

Phạm vi lập quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn gồm 19 đơn vị hành chính, với diện tích khoảng 1.190,81km² và dân số hiện trạng năm 2025 khoảng 884.097 người. Không gian đô thị được định hướng theo mô hình đa trung tâm, phát triển cân bằng giữa khu vực hiện hữu và các khu vực mở rộng.

Quy hoạch chú trọng khai thác hệ thống cảng biển, Cảng hàng không Phù Cát, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Đồng thời, hình thành các hành lang kinh tế biển gắn với Cảng Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội, hành lang du lịch biển và không gian khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đối với đô thị Pleiku, phạm vi lập quy hoạch gồm 13 đơn vị hành chính, diện tích khoảng 1.263km², dân số hiện trạng năm 2025 khoảng 559.332 người. Pleiku được xác định là đô thị trung tâm phía Tây tỉnh Gia Lai, trung tâm cấp vùng Tây Nguyên, giữ vai trò cực tăng trưởng, hạt nhân lan tỏa và đầu mối liên kết biển - cao nguyên - cửa khẩu.

Gia Lai định hướng Pleiku phát triển dựa trên nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, thương mại - dịch vụ, logistics, du lịch, giáo dục - y tế, kinh tế số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Không gian đô thị được tổ chức theo mô hình đa cực, đa hành lang, lấy đô thị Pleiku hiện hữu làm hạt nhân và hình thành các cực phát triển mới tại các cửa ngõ, đầu mối giao thông.

Thắng cảnh núi lửa cổ Chư Đăng Ya ven ở đô thị Pleiku. Ảnh: DŨNG NHÂN

Quy hoạch cũng chú trọng phát triển hành lang kinh tế Quy Nhơn - Pleiku - Lệ Thanh, khai thác hiệu quả Cảng hàng không Pleiku, đồng thời kết nối các điểm du lịch sinh thái, văn hóa như Biển Hồ, Chư Đăng Ya. Việc bảo tồn cảnh quan tự nhiên và các giá trị văn hóa Jrai, Bahnar được xác định là yếu tố tạo bản sắc cho đô thị Pleiku...

Theo nhiệm vụ quy hoạch, đến năm 2040 và năm 2050, cả đô thị Quy Nhơn và Pleiku được định hướng đạt các tiêu chí đô thị loại II, với không gian xây dựng đô thị và nông thôn mở rộng phù hợp với định hướng phát triển. UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn và Pleiku theo quy định.

NGỌC OAI