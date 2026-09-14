Vĩnh Long thúc đẩy chuyển giao khoa học, công nghệ vào sản xuất

Ngày 14-9, Sở KH-CN tỉnh Vĩnh Long phối hợp Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH-CN) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đề xuất giải pháp về cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào thực tiễn sản xuất - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Chu Thúc Đạt phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TÍN HUY

Hội thảo có sự tham dự của Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) Chu Thúc Đạt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện; đại diện các sở, ban, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và hợp tác xã trong khu vực ĐBSCL.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: TÍN HUY

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về cơ chế vận hành mô hình liên kết “3 nhà” trong ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn; ứng dụng khoa học - công nghệ trong chế biến sâu, phát triển bền vững ngành dừa; nhu cầu chuyển giao công nghệ tại doanh nghiệp và chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp công nghệ cao.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết thời gian qua, tỉnh tập trung cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, từng bước hoàn thiện và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TÍN HUY

Theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện, hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh từng bước được hình thành, củng cố. Cùng với đó, doanh nghiệp ngày càng quan tâm đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và xây dựng, phát triển tài sản trí tuệ.

Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Chu Thúc Đạt nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo động lực thúc đẩy hoàn thiện thể chế, mở ra không gian chính sách rộng hơn, linh hoạt hơn cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Chu Thúc Đạt, điều quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện như thế nào để tạo ra kết quả nhanh, thiết thực và có sức lan tỏa. Do đó, cần tăng cường liên kết giữa Nhà nước, viện - trường, doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức trung gian.

Hội thảo hướng đến xác định những mô hình có thể triển khai ngay tại địa phương, nhận diện các điểm nghẽn trong quá trình chuyển giao công nghệ, đồng thời hình thành quy trình thông suốt từ nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, bảo hộ, chuyển giao, ứng dụng đến thương mại hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao quyết định công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Dịp này, tỉnh Vĩnh Long công bố và trao quyết định công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn cho nghiên cứu, đổi mới công nghệ và tạo giá trị gia tăng từ các sản phẩm thế mạnh của địa phương.

TÍN HUY