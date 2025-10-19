Gia Lai: Đường vào trạm 500kV bị sạt lở, uy hiếp nhà dân

Tuyến đường do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành và đã bị sạt lở từ năm 2022. Từ ngày 16-9, tình trạng sạt lở, sụt lún phức tạp hơn, có nguy cơ ảnh hưởng toàn bộ mặt và nền đường, với chiều dài khu vực sạt lở khoảng 320m, song vẫn còn đi lại được. Tuy nhiên, đến chiều 19-10, vị trí sạt lở bị sụt lún nặng, đứt gãy hoàn toàn mặt đường, khiến việc lưu thông qua đoạn đường này bị tê liệt.
Trong thời gian cấm đường, người dân và các phương tiện được hướng dẫn đi theo tuyến đường làng Mun.
Theo ông Rơ Châm Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly, khu vực sạt lở có 6 hộ dân sinh sống, nằm trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng. Trong đó, 1 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, nhà sụt lún, không thể ở, đã được địa phương hỗ trợ kinh phí thuê nhà tạm; 5 hộ còn lại đang được vận động di dời và sẽ được chính quyền hỗ trợ chỗ ở tạm. Về lâu dài, xã Ia Ly đang xin ý kiến cấp trên để bố trí đất tái định cư cho 6 hộ dân trong vùng sạt lở nguy hiểm.