Gia Lai: Đường vào trạm 500kV bị sạt lở, uy hiếp nhà dân

SGGPO

Ngày 19-10, UBND xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai cho biết, đã giăng dây, cấm người và phương tiện qua lại trên đoạn đường vào Trạm OPY 500kV – Nhà máy Thủy điện Ia Ly do xảy ra sạt lở nghiêm trọng, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Cận cảnh vị trí bị sạt lở, đứt đường
Video hiện trạng đoạn đường bị đứt gãy do sạt lở

Tuyến đường do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành và đã bị sạt lở từ năm 2022. Từ ngày 16-9, tình trạng sạt lở, sụt lún phức tạp hơn, có nguy cơ ảnh hưởng toàn bộ mặt và nền đường, với chiều dài khu vực sạt lở khoảng 320m, song vẫn còn đi lại được. Tuy nhiên, đến chiều 19-10, vị trí sạt lở bị sụt lún nặng, đứt gãy hoàn toàn mặt đường, khiến việc lưu thông qua đoạn đường này bị tê liệt.

Trong thời gian cấm đường, người dân và các phương tiện được hướng dẫn đi theo tuyến đường làng Mun.

Đoạn đường bị sạt lở, đứt gãy hoàn toàn. Ảnh: RCT

Theo ông Rơ Châm Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly, khu vực sạt lở có 6 hộ dân sinh sống, nằm trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng. Trong đó, 1 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, nhà sụt lún, không thể ở, đã được địa phương hỗ trợ kinh phí thuê nhà tạm; 5 hộ còn lại đang được vận động di dời và sẽ được chính quyền hỗ trợ chỗ ở tạm. Về lâu dài, xã Ia Ly đang xin ý kiến cấp trên để bố trí đất tái định cư cho 6 hộ dân trong vùng sạt lở nguy hiểm.

Ngoài đoạn đường bị đứt gãy, các vị trí khác của tuyếb đường cũng đang bị sạt lở nặng. Ảnh: RCT
Đoạn đường bị đứt gãy, giao thông tê liệt. Ảnh: RCT
Điểm sạt lở mở rộng thêm. Ảnh: RCT
Một số nhà dân nằm trong vùng bị sạt lở. Ảnh: RCT
Toàn cảnh vị trí đường bị sạt lở. Ảnh: RCT
Sạt lở đang lan rộng. Ảnh: RCT
HỮU PHÚC

