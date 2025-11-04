Gia Lai khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi

Trước dự báo bão Kalmaegi đang di chuyển vào Biển Đông (trở thành cơn bão số 13) và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển, người dân các làng chài tỉnh Gia Lai đang khẩn trương chằng chống nhà cửa, di dời tàu thuyền và tài sản đến nơi an toàn.

Chiều 4-11, ghi nhận tại làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), bà con tất bật gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, cửa sổ bằng bao cát, dây thừng, can nước. Ngoài cửa biển, các chủ tàu nhanh chóng đưa phương tiện vào khu vực đầm Thị Nại để trú tránh bão và triều cường.

Làng chài Bãi Xếp đang khẩn trương ứng phó với bão Kalmaegi, ngày 4-11

Ông Phan Đình Tân (56 tuổi, ngụ làng chài Bãi Xép) cho biết, từ trước đến nay địa phương chỉ gặp bão cấp 10-12, chưa từng nghe gió giật cấp 14-17 như dự báo lần này.

“Nếu bão mạnh như vậy thì rất nguy hiểm, nhà cửa dễ bị cuốn trôi. Bà con đang khẩn trương đưa tài sản, lồng bè, tàu thuyền lên bờ, phụ nữ và trẻ nhỏ cũng được di dời đến nơi an toàn”, ông Tân nói.

Đưa thuyền thúng đến nơi an toàn

Tại đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu), nơi được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân chằng chống nhà cửa, di chuyển lồng bè nuôi thủy sản lên cao, sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân ở đảo Nhơn Châu kéo tàu thuyền lên cao để phòng tránh bão, triều cường

Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, cho biết Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Nhơn Châu, Lữ đoàn Công binh 270, Đại đội Hỗn hợp Đảo Cù Lao Xanh và các lực lượng tại chỗ để rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, triều cường.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân chống bão ở đảo Nhơn Châu

Đến chiều 4-11, 100% phương tiện đánh bắt đã được di dời an toàn, gồm 63 tàu có động cơ và 112 thúng máy đưa vào đất liền; 35/50 bè nuôi trồng thủy sản được cố định chắc chắn. Các lực lượng cũng cấp hơn 3.600 bao cát gia cố bờ kè, hỗ trợ 43 hộ neo đơn chằng chống nhà cửa, đồng thời kiểm tra hồ chứa nước ngọt và chuẩn bị phương án cắt điện khi bão đổ bộ.

Xã đã lên phương án di dời 43 hộ với 103 nhân khẩu tại ba thôn Tây, Trung, Đông đến các điểm tránh trú tập trung như Nhà Văn hóa thôn, Đồn Biên phòng Nhơn Châu và các trường học. Ngoài ra, xã chuẩn bị sẵn 3 xe múc, 2 xe cẩu, 2 xe tải, 1 ô tô ứng cứu; dự trữ 8.000 bao cát, 100 áo phao, 60 áo mưa cùng lương thực, thực phẩm đủ dùng trong 30 ngày.

“Các trường học trên đảo đã sẵn sàng cho học sinh nghỉ học khi có yêu cầu. Kỳ họp chuyên đề HĐND xã cũng tạm hoãn để tập trung chỉ đạo ứng phó bão”, ông Hưng thông tin.

Lực lượng bộ đội di dời thuyền thúng của ngư dân đảo Nhơn Châu lên bờ

Ngư dân làng chài Bãi Xếp di chuyển tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn

NGỌC OAI