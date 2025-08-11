Lâm Đồng: Nữ sinh 12 tuổi bị nhóm bạn dùng vỏ chai bia đánh hội đồng

Ngày 11-8, UBND phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp lực lượng công an xác minh vụ việc một nữ sinh 12 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng, gây bức xúc dư luận.

Nữ sinh 12 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng

Theo thông tin ban đầu, chiều 8-8, em N.P.T.N.H. (SN 2013, học sinh lớp 6, ngụ phường Phan Thiết) nhận lời hẹn của bạn tên H.N. (SN 2012, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy) đến bãi đất trống thuộc phường Phan Thiết để “nói chuyện” giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, H.N. cùng 5 học sinh khác (từ 11 đến 14 tuổi) đã dùng vỏ chai bia, tay, chân đánh liên tiếp vào người em N.H. Ngoài ra, còn có 6 thiếu niên khác đứng xem, cổ vũ.

Sau khi về nhà, N.H. nói với gia đình rằng bị tai nạn giao thông và được đưa đi bệnh viện điều trị. Đến ngày 10-8, gia đình phát hiện đoạn clip ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội mới biết con mình bị đánh, nên đến Công an phường Phan Thiết trình báo.

Nhóm thiếu niên đánh hội đồng bạn được camera người dân ghi lại

Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, thu thập tài liệu, xác minh các đối tượng liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

