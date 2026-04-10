Gia Lai: Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong hang đá

Ngày 10-4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 cho biết, đơn vị đã hoàn thành quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Doch 1, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 thắp hương, viếng các hài cốt liệt sĩ

Từ nguồn tin người dân về việc phát hiện một hang đá có nhiều vật dụng sinh hoạt nghi của bộ đội thời chiến, đơn vị đã tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường từ ngày 6 đến 8-4 để khảo sát, tìm kiếm và phát hiện 12 hài cốt. Quá trình mở rộng tìm kiếm tiếp tục ghi nhận thêm nhiều dấu hiệu quan trọng.

Tại hiện trường, các hài cốt liệt sĩ hầu hết đã bị phân hủy mạnh, chỉ còn lại những mảnh xương nhỏ và răng. Nhiều di vật đi kèm đã được tìm thấy như tăng võng, vải dù, bút sắt, băng đạn AK, cúc áo, đế dép cao su, dây thông tin, bàn chải đánh răng, lọ thuốc, quân hiệu, bát sắt...

Dựa trên các tài liệu, khu vực này từng là địa bàn hoạt động của các đơn vị thuộc Trung đoàn 609, Trung đoàn 66, Trung đoàn 24, Trung đoàn 320 và các cơ quan thuộc Mặt trận Tây Nguyên (B3) giai đoạn 1966-1969.

Từ năm 2020 đến 2025, Đội quy tập Quân đoàn 34 đã tìm thấy tổng cộng 46 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Chư Pa này. Hiện các hài cốt đã được đưa về bảo quản, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 đã quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Ly
HỮU PHÚC

