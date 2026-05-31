Miền Bắc và miền Trung chuẩn bị nắng nóng trở lại

Ngày 31-5, nắng nóng đã tái xuất, mở rộng ở Bắc bộ và Trung bộ. Từ ngày 3-6, các khu vực này sẽ có nắng nóng diện rộng.

Đầu tháng 6, miền Bắc và miền Trung nắng nóng trở lại. Ảnh: PHÚC HẬU

Ngày 31-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ lúc 13 giờ tại một số nơi vượt 35 độ C.

Dự báo ngày 1-6, khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%.

Đến ngày 2-6, nắng nóng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 45-50%.

Miền Bắc tái xuất nắng nóng, nền nhiệt tăng dần. Trong ảnh, khách du lịch đông đúc tại khu cảng tàu khách vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: PHÚC HẬU

Từ ngày 3 đến 5-6, Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng và kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trong hôm nay. Lượng mưa ghi nhận đến 15 giờ tại một số nơi vượt 70mm như Diên Phú (Khánh Hòa) 93,2mm, Long Mỹ (Cần Thơ) 88,4mm, khu vực hồ Ô Thum (An Giang) 84,2mm, Phú Hưng (Cà Mau) 75,6mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lưu ý, tối và đêm 31-5, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cùng thời gian này, khu vực Đông Nam bộ có mưa với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. TP Đà Nẵng và khu vực Tây Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 40mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 1-6, mưa lớn tại khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có xu hướng giảm dần.

PHÚC VĂN