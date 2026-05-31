Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 31-5, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt.

Dự báo thời tiết hôm nay 31-5, Nam bộ mưa lớn kèm dông mạnh

Theo đó, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi.

Trong khi đó, Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục là trọng tâm mưa lớn, lượng mưa phổ biến 30 - 70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu vực thoát nước kém.

Chiều và tối 31-5, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và các nơi khác thuộc cao nguyên Trung bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; lượng mưa phổ biến 15 - 30mm, có nơi trên 80mm. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp đang gây thời tiết xấu trên nhiều khu vực. Ngày và đêm 31-5, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông; trong dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao trên 2m.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao 1,5 - 2,5m. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ phía Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

TTXVN