Gia Lai: Lửa lớn bao trùm khu xưởng, nhiều ô tô điện du lịch cháy trơ khung

Đến khoảng 16 giờ 30 chiều 30-5, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy tại khu nhà xưởng ở nút giao đường Lê Đức Thọ - Phan Chu Trinh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát tại khu nhà xưởng cho thuê rộng hàng trăm mét vuông ở đường Lê Đức Thọ. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong khu xưởng phát ra nhiều tiếng nổ, khói đen cuồn cuộn bốc cao kèm mùi khét.

Cảnh sát chữa cháy tiếp cận hiện trường, triển khai khống chế đám cháy

Cảnh sát chữa cháy phá dỡ tường kho xưởng, đưa vòi phun nước dập lửa

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, thiết bị đến hiện trường chữa cháy.

Phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy, không cho lây lan

Bên trong khu xưởng, nhiều tài sản và phương tiện bị thiêu rụi. Nhiều ô tô điện du lịch cháy trơ khung. Người dân ở đây cho biết, khu vực cháy là kho xưởng do một đơn vị kinh doanh dịch vụ ô tô điện du lịch thuê để đậu phương tiện.

Nhiều xe ô tô điện du lịch cháy rụi

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.

