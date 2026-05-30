Hà Tĩnh: Lấy mẫu sinh phẩm để xác định danh tính liệt sĩ

Trước khi tổ chức lấy mẫu sinh phẩm, ban tổ chức đã thành kính làm lễ dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu 37 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc; đồng thời, số hóa hồ sơ, lưu trữ mẫu tại cơ sở y tế của tỉnh và bàn giao cho đơn vị chức năng giám định ADN; từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Theo kế hoạch, việc khai quật, lấy mẫu sẽ được thực hiện từ ngày 30-5 đến ngày 2-6. Dự kiến, ngày 3-6, các mẫu sẽ được bàn giao cho đơn vị giám định.