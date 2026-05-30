Hà Tĩnh: Lấy mẫu sinh phẩm để xác định danh tính liệt sĩ

Ngày 30-5, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc (xã Can Lộc) để phục vụ công tác giám định ADN.

Trước khi tổ chức lấy mẫu sinh phẩm, ban tổ chức đã thành kính làm lễ dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Quán triệt quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo quy định cho các lực lượng

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu 37 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc; đồng thời, số hóa hồ sơ, lưu trữ mẫu tại cơ sở y tế của tỉnh và bàn giao cho đơn vị chức năng giám định ADN; từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo kế hoạch, việc khai quật, lấy mẫu sẽ được thực hiện từ ngày 30-5 đến ngày 2-6. Dự kiến, ngày 3-6, các mẫu sẽ được bàn giao cho đơn vị giám định.

Công tác khai quật, lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình, quy định

