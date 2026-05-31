Xã hội

Rãnh áp thấp hoạt động ở Nam Biển Đông, tác động đến thời tiết Nam bộ

SGGPO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 31-5, một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 độ Vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông. Rãnh áp thấp này đang làm tăng hội tụ ẩm trên khu vực phía Nam, làm gia tăng mưa dông trên biển và đất liền Nam bộ.

IMG_8812.jpeg
Rãnh áp thấp tác động tới thời tiết ở Nam bộ. Ảnh chụp lại từ ứng dụng theo dõi mây vệ tinh. Nguồn: Z.E

Theo các chuyên gia khí tượng, rãnh áp thấp hiện hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông là một trong những yếu tố gây mưa. Rãnh áp thấp này làm tăng hội tụ gió và độ ẩm trên vùng biển phía Nam, tạo điều kiện cho mây dông phát triển mạnh hơn.

Dữ liệu từ các trạm đo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho thấy, đêm 30-5 và rạng sáng 31-5, nhiều nơi tại Nam bộ đã có mưa to đến rất to. Trong đó, trạm Chà Là (Tây Ninh) đo được lượng mưa 106,8mm, trạm Dĩ An 1 (TPHCM) ghi nhận 54,8mm.

IMG_8746.jpeg
Cơn mưa ở TPHCM ngày 29-5. Ảnh: QUỐC ANH

Theo cơ quan khí tượng, chiều và tối 31-5, khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và một số nơi thuộc cao nguyên Trung bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Trên biển, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 1-6, mưa lớn tại Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có xu hướng giảm dần.

Tin liên quan
PHÚC VĂN

Từ khóa

rãnh áp thấp vùng áp thấp dự báo thời tiết nam bộ mưa nam bộ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn