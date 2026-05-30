Cần Thơ: Xe khách tông nhiều xe máy, 2 người tử vong

Xe khách giường nằm đang lưu thông trên quốc lộ 1A (TP Cần Thơ) thì bất ngờ lao sang làn đường chiều ngược lại, tông nhiều xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, xe khách giường nằm biển kiểm soát 94B-005.xx (chưa rõ danh tính tài xế) đang di chuyển trên tuyến tránh Sóc Trăng (quốc lộ 1A, phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) hướng về Cà Mau thì bất ngờ gặp sự cố mất lái.

Phần xe khách hư hỏng do va chạm với nhiều xe máy đi người chiều

Sau đó, xe khách tông vào nhiều xe máy đang đi hướng ngược lại. Tại hiện trường, đầu xe khách bị hư; phần thân, đầu xe khách nằm xoay ra quá nửa làn đường; nhiều xe máy bị hư hỏng, văng ra xa hàng chục mét.

Nhận tin, lực lượng CSGT địa phương có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời các lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ. Trong đó, có chị N. (39 tuổi, ngụ xã Gia Hòa, TP Cần Thơ) khi đang đi làm tại khu công nghiệp gần đó. Được biết, chị N. đang mang thai được 7 tháng và có 3 con nhỏ khác.

Xe cấp cứu đưa các nạn nhân đến bệnh viện

Nạn nhân tử vong còn lại là nam giới (ngoài 40 tuổi, chưa rõ danh tính). Vụ tai nạn còn khiến 2 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Một số người dân ở gần hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn có mưa, đường trơn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

TUẤN QUANG