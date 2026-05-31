Phát huy tinh thần Phật giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trao hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM mừng Đại lễ Phật đản.

Tham dự đại lễ có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam…

Về phía lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM. Cùng dự có chư tôn đức, tăng ni, phật tử và đông đảo người dân.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Trần Văn Bảy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni và đồng bào phật tử một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kính mừng ngày Đức Phật đản sinh là dịp để tăng ni, cư sĩ, phật tử Việt Nam ôn lại truyền thống “Hộ quốc an dân”, được kết tinh qua chiều dài hơn 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam. Đây cũng là dịp để những người con Phật hướng tâm và phát tâm sống theo giáo pháp.

Đồng chí Trần Văn Bảy bày tỏ, Thành phố luôn ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của GHPG Việt Nam TPHCM trong công tác từ thiện nhân đạo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, GHPG Việt Nam và Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM luôn quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn tăng ni và đồng bào phật tử hoạt động theo đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Thông qua hoạt động hoằng dương Phật pháp hướng dẫn tăng ni, phật tử sống trong chánh tín, thực hiện đúng pháp luật Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân. Với đạo đức, trí tuệ và uy tín của mình, chư tôn đức giáo phẩm đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong hoạch định chiến lược, thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng bộ, Chính quyền Thành phố.

“Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo; luôn tạo điều kiện gắn bó giữa đạo với đời để đồng bào và chức sắc các tôn giáo, trong đó có tăng ni, phật tử, vừa thực hiện tốt nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của tôn giáo mình vừa làm tròn nghĩa vụ công dân, gương mẫu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy chia sẻ.

Theo đồng chí Trần Văn Bảy, thành công của công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước luôn cần đến sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, đồng bào có tôn giáo là một bộ phận quan trọng, luôn đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong rằng, với sự tiếp nối truyền thống hàng ngàn năm gắn bó cùng dân tộc với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”, GHPG Việt Nam và GHPG Việt Nam TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế xứng đáng của mình trong lòng dân tộc và giữa bè bạn quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy tin tưởng, những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo” của GHPG Việt Nam TPHCM sẽ góp phần tích cực cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng đến thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong bối cảnh đất nước chuyển mình, GHPG Việt Nam cũng đã có sự thay đổi để nhằm đáp ứng tình hình chung của đất nước. Đặc biệt là đáp ứng yêu cầu khi chính quyền vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu tinh thần của nhân dân, đồng bào và phật tử.

Trong không khí trang trọng, ấm áp mừng Đức Phật Đản sinh, thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Trần Văn Bảy kính chúc quý chư tôn đức giáo phẩm và đồng bào phật tử Thành phố luôn mạnh khỏe, hanh thông, an lạc và thành tựu viên mãn trong mọi công việc Phật sự, thế sự.

THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI