Lan tỏa tinh thần nhân ái mùa Phật đản

Những ngày giữa tháng Tư âm lịch, không khí kính mừng Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570 lan tỏa trên khắp TPHCM. Tại các lễ đài Phật đản hay cơ sở Phật giáo, cờ ngũ sắc, hoa sen, đèn lồng… được trang hoàng trang trọng, tạo nên không gian an hòa, hoan hỷ chào mừng ngày Đức Phật đản sinh.

Hoan hỷ mùa lễ trọng

Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Đại lễ Phật đản năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau quá trình hợp nhất nhiều tỉnh thành và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây cũng là dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 - 7-11-2026), hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, lần đầu tiên được tổ chức tại TPHCM.

Hàng ngàn người dân tham dự lễ hội thả hoa đăng tại chùa Pháp Hoa, TPHCM (ẢNH: NGUYỄN THẠNH)

Trước ngày chính lễ, các hoạt động mừng Đại lễ được tổ chức từ ngày 24 đến 31-5 (tức mùng 8 đến ngày 15-4 năm Bính Ngọ), nhằm tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh; đồng thời khơi dậy tinh thần từ bi, trí tuệ, hòa hợp và phụng sự trong đời sống xã hội.

Các hoạt động nổi bật gồm lễ Mộc dục, rước kiệu, thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ Tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự, nghi thức thả đèn hoa đăng... đã thu hút hàng ngàn người đến tham dự.

Hai lễ đài Phật đản được tổ chức tại phường Vũng Tàu và phường Bình Dương với nhiều hoạt động cũng làm phong phú thêm đời sống tinh thần của tăng ni, phật tử, góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa trong đời sống đô thị.

Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570 tại TPHCM sẽ chính thức diễn ra vào sáng 31-5 tại Việt Nam Quốc Tự (số 244 đường 3-2, phường Hòa Hưng), trong sự mong chờ của chư tôn đức tăng ni, phật tử và người dân thành phố những ngày qua.

Nhân ái từ những việc làm thiết thực

Bên cạnh các nghi lễ trang nghiêm và hoạt động văn hóa Phật giáo, mùa Phật đản còn là dịp để tăng ni, phật tử lan tỏa tinh thần thiện nguyện, hướng về cộng đồng.

Tại nhiều cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố, các hoạt động nấu suất ăn chay miễn phí, chăm lo người nghèo, hỗ trợ người yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn… diễn ra trong không khí ấm áp, chân thành.

Tại các lễ đài Phật đản ở phường Vũng Tàu và phường Bình Dương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã trao hàng ngàn phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng tặng học sinh hiếu học.

Cùng với đó, các chùa trên địa bàn thành phố cũng tổ chức trao hàng trăm suất quà chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần làm sâu sắc thêm ý nghĩa nhân văn của mùa Phật đản; để tinh thần nhân ái, bao dung và phụng sự của đạo Phật được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Trong Thông điệp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã gửi lời chúc an lành, hạnh phúc đến toàn thể chư tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Thông điệp nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, lời dạy của Đức Phật về từ bi, trí tuệ và đoàn kết không chỉ là con đường kiến tạo hòa bình, mà còn là nguồn năng lượng tích cực, nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cũng đề cập tinh thần “lấy dân làm gốc”, vì lợi lạc của nhân dân trong mọi quyết sách. Theo đó, nhìn lại lịch sử và lời dạy của Đức Phật, mỗi phật tử tin rằng, khi mọi quyết sách lấy dân làm gốc và vì lợi lạc cho nhân dân, thì sẽ hướng đến sự đồng thuận, đoàn kết, xã hội sẽ có những giá trị tốt đẹp.

Ngài mong mỗi người con Phật tiếp tục vận dụng lời Phật dạy trong đời sống, cùng nhau thắp sáng lên ngọn đèn của lòng từ bi, để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với tinh thần trang nghiêm, tiết kiệm, an toàn, Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570 tại TPHCM là sự kiện tôn giáo quan trọng; khẳng định truyền thống đồng hành của Phật giáo Việt Nam cùng dân tộc, góp phần xây dựng đời sống an lạc, nhân ái, đoàn kết và phát triển.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG