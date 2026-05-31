Mùa cào hến trên lòng hồ Ayun Hạ

Những ngày này, khi mực nước hồ Ayun Hạ (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) xuống thấp, người dân địa phương lại tất bật bước vào mùa cào hến.

Theo người dân, từ khoảng tháng 4 đến tháng 6 hàng năm, mực nước hồ giảm mạnh. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để khai thác hến, giúp nhiều hộ dân có thêm thu nhập.

Lòng hồ mùa nước cạn, thuận lợi cho người dân bắt hến. Ảnh: HỮU PHÚC

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhiều khu vực trên lòng hồ đã cạn nước, những vùng đất cao dần lộ ra và phủ kín cỏ xanh. Trong khi đó, các khu vực trũng sâu vẫn còn nước, trở thành nơi người dân tập trung khai thác hến. Từ trên cao, lòng hồ Ayun Hạ hiện lên như một bức tranh thiên nhiên đặc sắc với những dải nước đan xen giữa các bãi cỏ xanh mướt.

Những chiếc thuyền vừa trở về sau hành trình bắt hến. Ảnh: HỮU PHÚC

Từ sáng sớm, đông đảo người dân điều khiển thuyền ra các vùng nước sâu để cào hến. Dụng cụ khai thác khá đơn giản, chủ yếu là bộ cào kết hợp lưới kéo dưới đáy hồ. Sau nhiều giờ làm việc, đến trưa, các thuyền lần lượt trở về điểm tập kết ven hồ.

Người dân sàng lọc hến. Ảnh: HỮU PHÚC

Hàng chục chiếc thuyền chở đầy những bao hến nối nhau cập bờ để sàng lọc, phân loại. Không khí tại khu vực tập kết luôn nhộn nhịp khi người dân tất bật cân, đóng bao và bán cho thương lái. Hiện hến được thu mua với giá khoảng 5.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu nhập cho nhiều gia đình.

Hến mang lại nguồn thu nhập cho người dân. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Ksor Breng, người dân xã Al Bá, cho biết: “Gia đình tôi đi cào hến từ sáng sớm, mỗi ngày thu trung bình khoảng 90kg hến. Hến khai thác được bao nhiêu đều có thương lái thu mua hết bấy nhiêu, nhờ đó gia đình có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống”.

Những rổ hến được sàng lọc sạch sẽ. Ảnh: HỮU PHÚC

Người dân vui mừng trở về điểm tập kết sau chuyến đi cào hến. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC