Ấm áp, trang nghiêm Đại lễ Phật đản tại TPHCM

Tháng Tư âm lịch về, mang theo sự thành kính hướng về Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 tại các cơ sở tự viện ở TPHCM.

Đại lễ năm nay được tổ chức từ ngày 24 đến 31-5 (tức mùng 8 đến 15-4 âm lịch, năm Bính Ngọ). Hoạt động nhằm kính mừng ngày Đức Phật đản sinh, đồng thời khơi dậy tinh thần từ bi, trí tuệ, hòa hợp và phụng sự trong đời sống xã hội.

Lễ rước tượng Đức Phật sơ sinh trên chặng đường 4km từ chùa Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự mừng lễ Phật đản vào tối 24-5. Ảnh: NGUYỄN THẠNH
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM chủ trì khóa Lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: NGUYỄN THẠNH
Đông đảo người dân, trong đó có nhiều nghệ sĩ tham Lễ rước tượng Đức Phật sơ sinh mừng lễ Phật đản. Ảnh: NGUYỄN THẠNH

Lễ thả hoa đăng tại chùa Pháp Hoa (phường Nhiêu Lộc) là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện Đại lễ Phật đản tại TPHCM.

Nhiều người đến theo dõi và tham gia nghi thức thả hoa đăng cầu bình an, sức khỏe
Người dân thả hoa đăng cầu bình an, hạnh phúc, toàn bộ số hoa đăng sẽ được vớt sau khi thả xong nhằm bảo vệ môi trường

Năm nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức 3 Lễ đài Phật đản chính tại Việt Nam Quốc Tự, phường Vũng Tàu và phường Bình Dương, với các hoạt động phong phú như Lễ rước Phật, diễu hành xe hoa, thuyết giảng, lễ hội ẩm thực chay, văn nghệ... với sự tham gia của đông đảo tăng ni, Phật tử, người dân.

Nghi thức tắm Phật tại chùa Liên Trì (phường Vũng Tàu)
Nghi thức tắm Phật tại chùa Dược Sư (phường Phước Thắng)
Hàng ngàn người diễu hành xe hoa mừng Phật đản ở phường Vũng Tàu
Chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cung rước Đức Phật đản sanh từ tổ đình Hội Khánh đến lễ đài Phật đản chùa Hội An (phường Bình Dương)
Diễu hành xe hoa kính mừng Đại lễ từ Tổ đình Hội Khánh (phường Thủ Dầu Một) đến chùa Hội An (phường Bình Dương)
Chư tôn đức cùng đại diện các ban, ngành TPHCM thực hiện nghi thức tắm Phật
Ban tổ chức trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570

Theo Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại TPHCM, Đại lễ sẽ bắt đầu từ 5 giờ 30 phút sáng 31-5, tức Rằm tháng Tư năm Bính Ngọ.

Đại lễ có sự tham dự của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư vị Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo TPHCM cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TPHCM, đại diện các tôn giáo bạn, các phái đoàn ngoại giao trên địa bàn thành phố và chư tăng ni, Phật tử các giới...

MẠNH THẮNG - THU HOÀI - NGUYỄN NAM - TÂM TRANG

