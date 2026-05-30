Ấm áp, trang nghiêm Đại lễ Phật đản tại TPHCM

Tháng Tư âm lịch về, mang theo sự thành kính hướng về Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 tại các cơ sở tự viện ở TPHCM.
Đại lễ năm nay được tổ chức từ ngày 24 đến 31-5 (tức mùng 8 đến 15-4 âm lịch, năm Bính Ngọ). Hoạt động nhằm kính mừng ngày Đức Phật đản sinh, đồng thời khơi dậy tinh thần từ bi, trí tuệ, hòa hợp và phụng sự trong đời sống xã hội.
Lễ thả hoa đăng tại chùa Pháp Hoa (phường Nhiêu Lộc) là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện Đại lễ Phật đản tại TPHCM.
Năm nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức 3 Lễ đài Phật đản chính tại Việt Nam Quốc Tự, phường Vũng Tàu và phường Bình Dương, với các hoạt động phong phú như Lễ rước Phật, diễu hành xe hoa, thuyết giảng, lễ hội ẩm thực chay, văn nghệ... với sự tham gia của đông đảo tăng ni, Phật tử, người dân.
Theo Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại TPHCM, Đại lễ sẽ bắt đầu từ 5 giờ 30 phút sáng 31-5, tức Rằm tháng Tư năm Bính Ngọ.
Đại lễ có sự tham dự của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư vị Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo TPHCM cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TPHCM, đại diện các tôn giáo bạn, các phái đoàn ngoại giao trên địa bàn thành phố và chư tăng ni, Phật tử các giới...